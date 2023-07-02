Neptunia Game Maker R: Evolution выйдет на западе в 2024 году

Международная фабрика идей Neptunia Game Maker R: Эволюция Издатель анонсировал PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch как в физическом, так и в цифровом виде в 2024 году на Западе. Он будет содержать аудиоклипы на английском и японском языках с английскими субтитрами.

Neptunia Game Maker R: Эволюция Премьера в Японии запланирована на 10 августа.

Вот обзор игры от Idea Factory International:

на Последний выпуск нептуния Цепочка пришла! Цель этой игры — восстановить и запустить игровую компанию! Создайте свою компанию и превратите ее в мегакорпорацию! Это последний вход в царство нептуния Лучше, чем когда-либо! Боевая система была расширена и теперь позволяет группе из четырех человек, подземелья можно исследовать на скоростном мотоцикле, а режим Heartful Photo Mode позволит вам выразить себя с помощью забавных творений, похожих на мангу!

Ключевая особенность Игровая студия года — Играйте за главного героя Older Nep и приведите ранее не существовавшую игровую студию к успеху. Для создания игровой студии требуются сильные разработчики, передовые видеоигры и расширение рынка. Выбирайте с умом и станьте крупнейшей игровой студией года!

— Играйте за главного героя Older Nep и приведите ранее не существовавшую игровую студию к успеху. Для создания игровой студии требуются сильные разработчики, передовые видеоигры и расширение рынка. Выбирайте с умом и станьте крупнейшей игровой студией года! Создавайте игры и усиливайте свою вечеринку — Повысьте статистику своей группы с помощью создания игр в реальном времени и выберите разработчиков для работы над вашей следующей хитовой игрой! Добавьте другие игровые предметы, найденные в подземельях и монстрах, чтобы повысить уровень разработки видеоигр и получить другие пассивные подкрепления для вашей группы!

— Повысьте статистику своей группы с помощью создания игр в реальном времени и выберите разработчиков для работы над вашей следующей хитовой игрой! Добавьте другие игровые предметы, найденные в подземельях и монстрах, чтобы повысить уровень разработки видеоигр и получить другие пассивные подкрепления для вашей группы! Пришло время врум, врум! — Стильно катайтесь по подземельям и продавайте свои игрушки на своем верном фиолетовом мотоцикле! По мере того, как вы исследуете больше подземелий и находите игровые предметы, которые можно добавить в свой следующий хит, вы также будете получать больше акций на этом сайте.

— Стильно катайтесь по подземельям и продавайте свои игрушки на своем верном фиолетовом мотоцикле! По мере того, как вы исследуете больше подземелий и находите игровые предметы, которые можно добавить в свой следующий хит, вы также будете получать больше акций на этом сайте. Управление вечеринкой 101 — Управляйте группой из четырех человек, чтобы привести свою компанию к вершине! Но другие игровые студии могут быть готовы победить вас. С переработанной боевой системой, ограничением атак и особыми трансформациями Старый Нэп и его друзья готовы к победе!

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