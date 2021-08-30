Netflix начинает первую российскую оригинальную драму «Анна К» – дедлайн

Netflix сообщил, что сейчас идут съемки первого крупного российского драматического сериала, Анна К.

В начале этого месяца начались съемки оригинального российского фильма – современного пересказа классического романа Льва Толстого. Я каренина.

Светлана Ходченкова (Солдат Тинкер Портной ШпионАнна Каренина играет главную роль в сериале, который снимается в Москве и Санкт-Петербурге, Россия. Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским, непревзойденным наследником алюминиевой империи. Их отношения быстро выходят из-под контроля, угрожая хрупкому балансу семейных и социальных отношений.

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Анна Наглер, директор отдела оригиналов на местных языках, Центральная и Восточная Европа, Россия и Польша, рассказала о начале производства в эпизоде ​​сериала Mania о росте прямых трансляций в Европе.

Общественность узнала, что количество неанглоязычных зрителей Netflix удвоилось в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Ларри Танс, вице-президент Original Series EMEA, отметил, что офис прямых трансляций в Стокгольме открылся сегодня. Это произошло после того, как этим летом Netflix открылся в Амстердаме, Лондоне, Париже, Берлине, Риме и Стамбуле.

Танц признал растущую мощь местного программирования, заявив, что теперь оператор описывает на 34 языках, а субтитры – на 37.

Дэмиен Куврёр, вице-президент французского сериала, отметил, что в 2021 году на этом потоковом устройстве будет показано 27 фильмов и сериалов из Франции. Позвони моему агенту Следующее шоу создателя Фанни Эрреро смешной, о комедийном клубе в Париже, криминальных сериалах и преступлениях в мире наркотиков. воры (банды) по мотивам одноименного фильма.

По словам Куврёра, самой большой проблемой с точки зрения поддержания темпов роста станет талант: «Талант будет ключом. Вам нужен талант, чтобы писать и создавать эти истории. Вот почему мы стремимся развивать следующую волну талантов».

«Нам постоянно нужно радовать нашу аудиторию и участников», – добавил Танц, отметив, что количество новых членов, присоединяющихся из разных частей мира, означает, что существует ответственность за создание контента, отражающего этих членов.