Netflix отслеживает самого известного серийного убийцу Кореи Ю Ён Чхоль, который нацелен на богатых людей, а затем на проституток.

Со всеми его мелодраматическими расцветами, Убийца в плаще: Охота на хищника в Корее Убивает – и Травма, которую он причиняет другим– Шутки в сторону. Трехсерийный документальный сериал Netflix о самых известных южнокорейских Неистовство серийных убийцСнова и снова он фокусируется на горе, сожалении, вине и страданиях как полицейских, которые работали над этим делом, так и родственников многих жертв сатаны. Эта чувствительность придает эмоциональный вес научно-популярной сказке, в которой рассказывается о необъяснимых смертях стольких людей из разных слоев общества, что в конечном итоге было разыграно таким образом, что было бы невероятно, если бы это было не так. т правда.

убийца плащ (Out Now) рассказывает ужасающую историю Ю Ён Чоля, который ворвался в четыре разных дома с сентября по ноябрь 2003 года и жестоко убил своих богатых владельцев в богатом районе Гуджи-Донг в Сеуле. Учитывая то, что никто из потерпевших не был родственником и что ценные вещи не были украдены, следователи были сбиты с толку. Что еще более усложняет ситуацию, в ужасных сценах было обнаружено мало достоверных доказательств: совпадающие следы в трех из четырех мест и кадры видеонаблюдения, на которых изображен молодой человек сзади, идущий по улице в куртке жертвы. Во всех этих случаях убийца поражал цель по голове острым оружием. Однако, не имея этого инструмента, полиция не смогла определить точную цель нападения.

Было сложно даже связать эти убийства, следователи и начальники убийца плащВ то время полицейские управления в Южной Корее в основном оставались на своих территориях, мало общались с коллегами-офицерами и, по сути, делали все возможное, чтобы сохранить в тайне неразрешенные дела; Протокол должен был предавать гласности преступления только после того, как они были раскрыты. Это была первая из множества серьезных ошибок, которые помогли Ю оставаться незамеченным. К их чести, больше чем один оратор признал эти неудачи на протяжении всей серии, признавая, что бюрократические и личные ошибки были широко распространены во время их расследований, и впоследствии правоохранительные операции Южной Кореи были значительно реформированы, чтобы искоренить некомпетентность и коррупцию.

Хотя после этих убийств в конце 2003 года трасса похолодела, полиция вскоре столкнулась с новой серией случайных преступлений, на этот раз на юго-западе Сеула, где десятки молодых женщин подверглись нападению, когда они возвращались домой одни поздно днем. Эти жертвы получили травмы головы, подобные тем, которые наблюдались при первоначальных преступлениях, и сразу же возникло подозрение – как среди полиции, так и среди средств массовой информации, – что серийный убийца не только находился на свободе, но, возможно, теперь изменил свой образ действий, чтобы избежать захвата. . Дополнительные убийства также происходили в районе красных фонарей и вокруг него, хотя и без ведома полицейских, поскольку исчезновение проституток редко попадало на их радар, что делало этих уязвимых женщин идеальной добычей для хищника, такого как Ю.

убийца плащ Он быстро контекстуализировал эту серию убийств в Сеуле после 2000 года, которая опустошила его. Экономические трудности и рост бездомности и неравенстваОна находится под защитой полиции, плохо подготовленной для решения новых задач, с которыми она сталкивается. В таких условиях первый судебно-медицинский аналитик страны Квон Иль Ён и судебно-медицинский эксперт Ким Хи Сок находятся в очень трудном положении, поскольку им приходится собирать воедино головоломку, в которой отсутствуют ключевые элементы. Сериал уверенно обеспечивает историческую основу для своего повествования, сохраняя при этом интересную динамику развития. Кроме того, ее богатство говорящих руководителей, в том числе руководитель Сеульского мобильного исследовательского подразделения Кан Дэ Вон, руководитель группы Пак Мён Сон и детектив Ян Пил Джу, которые все играли главные роли в поисках Ю, наделили ее степенью достоверности. и непосредственность.Последнее завершается воспоминаниями о попытке Ю сбежать после ареста, которая была побочным продуктом почти ошеломляющей некомпетентности со стороны Пак и компании и была исправлена ​​только мыслями ветерана детектива Ким Сан Джуна и некоторой чудесной удачей. .

Используются интервью, семейные фотографии, графические карты, кадры с места преступления и архивные сводки новостей. убийца плащ. Так же и реконструкция пьесы, которая настолько супер-спродюсирована – все замедленные картинки, размытые лица, эротические изображения – что приближается к пародии. Атрибуты этих эпизодов прямо контрастируют с трезвыми свидетельствами их испытуемых перед камерой, чьи комментарии об ответственности, которую они чувствовали за мертвых, и о том, что их работа нанесла их душам, остались неизменными. Результатом стал документальный сериал, который часто кажется двояким взглядом на то, как подойти к выбранному материалу, хотя часто преобладают его более сильные инстинкты, особенно благодаря его неизменному вниманию к воспоминаниям тех, кто испытал это ужасное испытание.

“ Результатом стал документальный сериал, который часто кажется двояким взглядом на то, как подойти к выбранному материалу, хотя часто преобладают его более сильные инстинкты, особенно благодаря его неизменному вниманию к воспоминаниям тех, кто испытал это ужасное испытание. “

Учитывая, насколько подробно задокументировано стремление Ю, это удивительно. убийца плащ Никогда не сообщайте слишком много информации о самом убийце. Более чем один человек обсуждает негодование и ненависть Ю к женщинам и богатым, а также двойственную природу его личности, которая позволила ему так долго оставаться анонимным. Однако, помимо случайных откровений о том, что у него был сын (и, вероятно, жена), детство Юя, отношения, профессиональная карьера и прошлое судимость – которое оказалось обширным – никогда не затрагивались в ходе разбирательства. Его открытое лицо даже не появляется на экране; Все, что мы получаем, – это телесъемка, на которой он обращается к прессе в маске.

Ю в конце концов признался в убийстве 26 человек (и был осужден за убийство 20), и его отрицание славы, которую он так отчаянно жаждал, является достойной восхищения целью, но убийца плащ Он заходит так далеко, что скрывает жизненно важные детали от сумасшедшего, оставляя его с такой загадкой, что он производит впечатление мифического призрака, которым он хотел быть. Более того, он винит институциональную некомпетентность и влиятельный образ затяжных шрамов, все еще поражающих мужчин и женщин, чья работа заключалась в том, чтобы помешать Юю совершать его злые дела, – и тех, кто жил своей жизнью, таких как Ан Дже Сэм. Ад пытается бороться с глупым убийством близких.