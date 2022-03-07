Netflix, American Express и две крупнейшие бухгалтерские фирмы разорвали связи с Россией

Солнце садится за небоскребы Московского международного делового центра, также известного как «Москва-Сити», в Москве, Россия, 23 апреля 2018 года. REUTERS/Anton Vaganov

(Рейтер) — Netflix, глобальный потоковый развлекательный сервис, крупнейшие бухгалтерские компании KPMG, PwC и финансовая компания American Express в воскресенье разорвали отношения с Россией, поскольку конфликт между этой страной и Украиной обостряется.

Последние боевые действия помешали усилиям по эвакуации 200 000 человек из осажденного украинского города Мариуполя второй день подряд в воскресенье, когда президент России Владимир Путин пообещал продолжить наступление. Подробнее

Представитель компании заявил, что Netflix Inc прекратила предоставление услуг в России. Ранее на этой неделе Netflix приостановил все будущие проекты и приобретения в России, поскольку оценивал последствия вторжения Москвы в Украину. Подробнее

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«Учитывая ситуацию на месте, мы решили приостановить наше обслуживание в России», — сказал представитель Netflix.

Воскресные объявления последовали за рядом других западных компаний, включая производителя кроссовок Nike, шведского производителя мебели для дома IKEA и французского производителя сумок Birkin Hermès, которые закрыли магазины или офисы или приостановили свою деятельность, поскольку ограничения на торговлю и поставки усиливают давление. . Чтобы компании перестали вести бизнес в России.

Netflix ранее заявлял, что не планирует добавлять государственные каналы к своему российскому сервису, несмотря на закон, обязывающий его распространять каналы, поддерживаемые государством.

American Express (AXP.N) заявила, что приостановит все операции в России и Беларуси.

«В свете продолжающейся и неспровоцированной атаки России на жителей Украины American Express приостанавливает все операции в России», — говорится в заявлении компании-эмитента кредитных карт на своем веб-сайте. Подробнее

Две из четырех крупнейших аудиторских фирм KPMG и PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) заявили в воскресенье, что у них больше не будет филиала в России из-за вторжения страны в Украину.

Аудиторско-консалтинговый гигант KPMG заявил, что его фирма в России и Беларуси покидает сеть KPMG, что затронет более 4500 партнеров и сотрудников в России и Беларуси.

PwC также согласилась с тем, что PwC в России покинет свою сеть. Она добавила, что компания работает в России более 30 лет и имеет там 3700 партнеров и сотрудников.

«В связи с вторжением российского правительства в Украину мы решили, учитывая обстоятельства, что PwC больше не будет иметь члена в России, и поэтому PwC в России покинет сеть», — говорится в сообщении PwC.

Китайское видео-приложение TikTok заявило в воскресенье, что приостановит прямые трансляции и загрузит видео на свою платформу в России, пока изучает последствия нового закона о СМИ, подписанного Путиным в пятницу.

«У нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и новый контент в нашем видеосервисе, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности», — говорится в серии сообщений социальной сети. сообщения в Твиттере. Это решение не повлияет на сообщения в приложении.

Правительство США в субботу осудило новый закон, который грозит до 15 лет лишения свободы за распространение того, что Кремль назвал «фейковыми новостями». Подробнее

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Дополнительные репортажи Акрити Шармы из Бангалора и Криса Галлахера из Вашингтона, округ Колумбия; Автор Анна Драйвер. Редактирование Дайан Крафт

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