Netflix Datamine может предложить партнерство с PlayStation

Netflix не уклоняется от желания окунуться в пространство видеоигр, поскольку недавно объявил, что потоковый гигант расширится, чтобы предлагать игровой контент, а также фильмы и телевидение для своей платформы. Но недавние данные показывают, что партнерство с PlayStation также может быть сформировано, чтобы в той или иной форме привлечь некоторые из крупнейших брендов PlayStation к Netflix.

сообщает VGCОднако оператор данных Стив Мозер, похоже, раскрыл изображения и контент бренда PlayStation в коде приложения Netflix. Мозер поделился информацией через твитнуть, включая изображения бокс-арта Ghost of Tsushima и некоторых консолей PS5. Не совсем ясно, что это означает для Netflix, но если между Netflix и PlayStation будет развиваться партнерство, вы можете увидеть, как контент Ghost of Tsushima поступает в потоковую службу в той или иной форме.

Игровая функция Netflix имеет текущее рабочее название «Акула» и представлена ​​этим изображением в их приложении для iOS: плавник акулы. Может ли изображение консолей Sony PS5 и Ghost of Tsushima (режиссер будет отключено 20 августа) указывать на партнерство с Sony $? Копировать Встраивать твит Доллары NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20 – Стив Мозер (@SteveMoser) 15 июля 2021 г.

Мозер предполагает, что игровой раздел Netflix в настоящее время имеет кодовое имя «Акула», и что размещение в нем IP-адреса PlayStation указывает на совместный подход. Это не первая крупная сделка между Sony и Netflix, поскольку две компании договорились о сделке в начале этого года, что означает, что фильмы от Sony Pictures Entertainment поступят на Netflix в первую очередь после их театрального выхода.

Netflix уже некоторое время стремится больше проникнуть в игровое пространство. Ранее в этом году сообщалось, что компания хотела нанять эксперта по игровому контенту, чтобы возглавить свое игровое подразделение, и недавно назначила для этого EA и Facebook Gaming Executive Майка Верду.

Компания также ранее экспериментировала с интерактивными историями в таких постановках, как Black Mirror: Bandersnatch, в которых использовался своего рода стиль повествования по выбору приключений. Однако компания еще не выпустила полный контент для видеоигр, и остается неизвестным, что именно Верду будет делать с компанией, поскольку Netflix еще не прокомментировал роль.

Sony также очень громко заявляла о своем желании делать больше со своими франшизами за пределами игр. Мы уже знаем, что «Последние из нас» с Педро Паскалем в главной роли находятся в разработке с HBO, и что один из фильмов «Призрак Цусимы» получил зеленый свет. Поскольку многие игры для PlayStation от разработчиков являются повествовательными приключенческими играми с упором на кинематографические истории, имеет смысл попробовать внедрить такие игры, как Ghost of Tsushima и The Last of Us, в фильмы и сериалы. Хотя у PlayStation уже есть служба потоковой передачи игр, PlayStation Now, она также, вероятно, будет стремиться вывести игровой контент за пределы экосистемы PlayStation, как это сделала Microsoft с Xbox Game Pass.

Netflix имеет список предстоящего контента для видеоигр с последним выпуском Resident Evil: Infinite Darkness и таких шоу, как The Witcher: Season 2, адаптация Assassin’s Creed и Sonic Prime. Хотели бы вы, чтобы контент PlayStation присоединился к этому ряду? И вы хотите, чтобы к сервису присоединились реальные игры или просто новый контент на основе вашего существующего IP-адреса PlayStation? Дайте нам знать в комментариях ниже.

