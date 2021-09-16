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Never Gonna Snow Again: польский фильм сочетает в себе социальное и сверхъестественное

16 сентября, 2021
Muhammad

Режиссеры Малгожата Шумовска и Михал Энглерт; Автор Шумовска и Энглерт

Высокий молодой человек с какими-то вещами идет по пышному экзотическому лесу. Его путешествие проходит по заброшенным мостам и туннелю, ведущему из Украины в Польшу. Придя в иммиграционную службу, он просто сказал вопящим бюрократу: «Я бы хотел здесь жить». Незнакомец кажется чиновнику смутно знакомым, который начинает чувствовать себя необычно и внезапно просит помощи у незнакомца. Спустя несколько мгновений последний выходит из здания с нужным ему официальным документом.

Вот как это начинается Больше никогда не пойдет снег (2020), официальное представление Польши на 93-й церемонии вручения премии Оскар, которая состоится в апреле. Фильм недавно был показан в кинотеатрах США. Малгожата Шумовска, один из его режиссеров (и другой Майкл Энглерт), известен на международных фестивалях такими фильмами, как Они (2011), в котором снялась Жюльет Бинош.

Таинственный иммигрант по имени Женя (Алек Утгофф, Странные вещи ). У него широкое и загадочное лицо и сверхъестественная способность завоевывать доверие людей. Мы узнаем, что он родился недалеко от места аварии на Чернобыльской АЭС, за семь лет до того дня, когда она произошла. Этот носитель русского языка утверждает, что знает все языки и не имеет видимых проблем с польским.

Алек Утгофф в фильме “ Снег никогда больше не будет ”

Женя вскоре зарекомендовал себя как независимый массажист в закрытом поселке белых «Макмансионов». Большинство его состоятельных клиентов – женщины определенного возраста, которые отправляют своих детей во французскую школу. Они обращаются к нему по имени и свободно (а иногда и непреднамеренно) раскрывают свои интересы, неуверенность и предубеждения. Женя их радует и мало говорит.

Мария (Майя Осташевская), одна из клиенток Жени, имеет враждебных детей и равнодушного мужа. Прибегайте к вину и сигаретам. Пока Женя массирует ее, она говорит о неквалифицированных курьерах, с которыми невозможно общаться, потому что «все они пакистанцы или украинцы». Внезапно осознав свои оплошности, она извиняющимся тоном заверила Ксению, что он другой. Он умеренно отвечает, что не чувствует себя обиженным.

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Женя дает своим клиентам стереотипные отзывы о том напряжении, которое он может чувствовать, массируя их. Он называет то, что он «знает» своими причинами. Это также заставляет женщин догадываться по ощущениям своих мускулов, что они моложе их. Одна женщина, Ева (Агата Кулеша, Ида ), он это называет. Образованная и стальная Ева считает Ксению наивной. Однако эта вдова с историей беспокойства и несколько угрюмым и угрожающим сыном, похоже, нуждается в компании Ксении. Кто ответственный?

Алек Утгофф и Агата Колиса в фильме “ Снег никогда больше не будет ”

Оказывается, Женя тоже занимается гипнозом, и вскоре его клиенты тоже заказывают эту услугу. Больной раком (Лукас Семлат) клянется Ксенией. После каждого посещения чувствует себя бодрым и считает, что Женя обладает целебными способностями. Его жена (Вероника Розати) молча наблюдает за Ксенией.

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