Режиссеры Малгожата Шумовска и Михал Энглерт; Автор Шумовска и Энглерт

Высокий молодой человек с какими-то вещами идет по пышному экзотическому лесу. Его путешествие проходит по заброшенным мостам и туннелю, ведущему из Украины в Польшу. Придя в иммиграционную службу, он просто сказал вопящим бюрократу: «Я бы хотел здесь жить». Незнакомец кажется чиновнику смутно знакомым, который начинает чувствовать себя необычно и внезапно просит помощи у незнакомца. Спустя несколько мгновений последний выходит из здания с нужным ему официальным документом.

Вот как это начинается Больше никогда не пойдет снег (2020), официальное представление Польши на 93-й церемонии вручения премии Оскар, которая состоится в апреле. Фильм недавно был показан в кинотеатрах США. Малгожата Шумовска, один из его режиссеров (и другой Майкл Энглерт), известен на международных фестивалях такими фильмами, как Они (2011), в котором снялась Жюльет Бинош.

Таинственный иммигрант по имени Женя (Алек Утгофф, Странные вещи ). У него широкое и загадочное лицо и сверхъестественная способность завоевывать доверие людей. Мы узнаем, что он родился недалеко от места аварии на Чернобыльской АЭС, за семь лет до того дня, когда она произошла. Этот носитель русского языка утверждает, что знает все языки и не имеет видимых проблем с польским.

Алек Утгофф в фильме “ Снег никогда больше не будет ”

Женя вскоре зарекомендовал себя как независимый массажист в закрытом поселке белых «Макмансионов». Большинство его состоятельных клиентов – женщины определенного возраста, которые отправляют своих детей во французскую школу. Они обращаются к нему по имени и свободно (а иногда и непреднамеренно) раскрывают свои интересы, неуверенность и предубеждения. Женя их радует и мало говорит.

Мария (Майя Осташевская), одна из клиенток Жени, имеет враждебных детей и равнодушного мужа. Прибегайте к вину и сигаретам. Пока Женя массирует ее, она говорит о неквалифицированных курьерах, с которыми невозможно общаться, потому что «все они пакистанцы или украинцы». Внезапно осознав свои оплошности, она извиняющимся тоном заверила Ксению, что он другой. Он умеренно отвечает, что не чувствует себя обиженным.

Женя дает своим клиентам стереотипные отзывы о том напряжении, которое он может чувствовать, массируя их. Он называет то, что он «знает» своими причинами. Это также заставляет женщин догадываться по ощущениям своих мускулов, что они моложе их. Одна женщина, Ева (Агата Кулеша, Ида ), он это называет. Образованная и стальная Ева считает Ксению наивной. Однако эта вдова с историей беспокойства и несколько угрюмым и угрожающим сыном, похоже, нуждается в компании Ксении. Кто ответственный?

Алек Утгофф и Агата Колиса в фильме “ Снег никогда больше не будет ”

Оказывается, Женя тоже занимается гипнозом, и вскоре его клиенты тоже заказывают эту услугу. Больной раком (Лукас Семлат) клянется Ксенией. После каждого посещения чувствует себя бодрым и считает, что Женя обладает целебными способностями. Его жена (Вероника Розати) молча наблюдает за Ксенией.

Иногда боишься, что доброта Жени может скрыть что-то опасное. Но вместо того, чтобы воспользоваться своими загипнотизированными клиентами, он играет на пианино или начинает танец, столь же грациозный, сколь и невыносимый.

Фильм относится к своим богатым персонажам с некоторой симпатией с оттенком эксцентричности. Выделяются выставки Осташевской и Кулеши.

В конце дня Женя возвращается домой в неприятный бетонный блок, где тесная и полутемная квартира. Социальный и экономический разрыв отделяет его от клиентов. Свет и цвет подчеркивают эту разницу: комната Жени погружена в золотой полумрак, в отличие от холодного белого и нейтрального серого цвета закрытого жилого дома.

В своей комнате он думает о своей матери, которая умерла, когда он был ребенком. Эти двое появляются в воспоминаниях из другого мира, стоя в заросшей траве, когда странные мерцающие частицы падают. По ее следам Ксения держала руки над трупом матери, пытаясь ее исцелить. Он обнаруживает, что у него все еще есть способность телекинеза, которую он обнаружил в детстве. Громкие стуки в дверь часто нарушают мечты Ксении, но не всегда рядом никого нет. Однажды он находит только расплывчатую записку от ожидающего его потенциального клиента.

Единственный раз, когда Женя ослабил бдительность, – это когда он наконец напился с украинским привратником общины, которого он постоянно приглашает. Слегка пьяные, эти двое катаются по спальному кварталу на электросамокатах. Женя радостно кричит, что он супергерой, который всех спасет.

Действие фильма происходит осенью и зимой, но мы не видим снега. Время от времени персонаж делает замечание, что больше никогда не выпадет. В ответ на один из таких комментариев Женя говорит: «Я тоже слышал, но, может быть, услышит». Итак, фильм поднимает вопрос о глобальном потеплении, но только с беглым просмотром отсылок.

Утгофф так же интересен, как и Женя. Он легко перемещается, и привлекательность Жени для клиентов понятна. Однако Женя выглядит скорее комплексом черт и поведений, чем полностью развитой личностью. Это неоднозначно, но в конечном итоге неоднозначность не имеет большого значения.

Сам фильм похож на нагромождение элементов, которые не складываются в одно целое. Обещая, что это поднимает вопросы класса, национальности, иммиграции, одиночества и желания. Представляя интервью с содиректором Шумовской, последняя дата Он отметил, что «Польша породила некоторые новые классовые различия со времен коммунизма» и что Больше никогда не пойдет снег Он рассматривает эти различия «проницательным и беспощадным взглядом».

последняя дата Обратите внимание, что «концепция закрытых сообществ для богатых является чем-то совершенно новым для стран бывшего Восточного блока», но другой директор, Энглерт, утверждает, что «это очень распространено». [in Poland]. Это как бы описывает эту прекрасную новую демократию, которой очарован капитализм ».

Польские и другие восточноевропейские кинематографисты начинают заниматься важными социальными вопросами, но их усилия обнажают ущерб, нанесенный сталинским режимом и постоянным шквалом пропаганды, утверждающей, что эпоха была «коммунистической». Проблемы здесь (и в ряде других польских, румынских и венгерских фильмов) продолжают привлекать спорадическое внимание, а не постоянное внимание. Фильм скорее намекает и намекает, чем представляет полностью продуманные идеи.

в Больше никогда не пойдет снег, у нас нет особого представления о большом мире, в котором живут богатые клиенты, их дети и иммигранты, такие как Ксения и Швейцар. Польское государство, тесно связанное с католической церковью, находится в руках правой партии «Право и справедливость». Он ужесточил ограничения на аборты и ответил на массовые протесты насилием со стороны полиции. Он поддерживает ультраправые и антисемитские движения и преследует историков и журналистов, исследующих роль Польши в Холокосте. Эти факты не находят в фильме ни выражения, ни даже намека.

Красивые длинные кадры эффектно изображают и контрастируют закрытый поселок с запущенным районом Жени. Режиссеры тоже умеют создавать страшные моменты. Под гипнозом клиенты Жени оказываются в полуосвещенном лесу, что создает впечатление, что они находятся под водой.

Но ни социальные комментарии, ни сверхъестественные элементы не превращаются в заключение. Из-за поперечной структуры пленки эти два аспекта не всегда совпадают. по этим причинам, Больше никогда не пойдет снег В конечном итоге это неудовлетворительно.