New Naughty Dog Tease – игра для фанатов Uncharted

Внимание привлекла новая шутка от большого кинематографического аниматора Naughty Dog, Марианны Хайден. Анонимный фанаты. Мы знаем, что Naughty Dog сейчас немного занята Последний из нас, часть 2 Многопользовательская игра. Мы также знаем, что он начал работу над следующим надлежащим выпуском. Судя по недавней истории релизов студии, эта игра будет такой неизвестно 5Однако Naughty Dog также предположили, что IP может быть на льду какое-то время. Все это означает, что, в отличие от прошлого, мы не знаем, что будет дальше со студией.

С этой целью Хайден недавно зашла в Твиттер и рассказала, что снова работает в студии захвата движения. Конечно, вопрос в том, почему? Ну а на фото Хайден в футболке. Последний из нас, часть 2, заставляя некоторых полагать, что это для многопользовательской версии, упомянутой выше. Между тем, есть и другие в Последний из нас, часть 2 Кэмп предполагает, что это для PS5. Режиссерская версия.

Помимо этого, римейк последний из нас Возможно, по разным данным, Naughty Dog работает над ремейком игры 2013 года для PS5. И конечно же новые Анонимный Это еще и фильтр, а также новый IP-адрес.

К сожалению, на данный момент у всех поклонников PlayStation есть предположения. Исходя из истории студии, эту работу можно отнести к новому Анонимный Игра. Между тем, по слухам и сообщениям, эта работа могла быть римейком последний из нам или новый IP. И конечно, это не могло быть больше, чем Последний из нас, часть 2 Мультиплеер или нарезка игры для директора PS5. Другими словами, на данный момент поклонники PlayStation не только не имеют ничего общего с спекуляциями, но спекуляции тянут их в самые разные стороны.

Как всегда, не стесняйтесь писать свои мысли в разделе комментариев или, в качестве альтернативы, напишите мне в Twitter. МустафаHosny О Боже, Аминь Пожалуйста, дайте мне знать там. Что ты хочешь увидеть дальше от Naughty Dog? Что вы думаете о Хайден и Ко? Они работают над ними на картинке выше?