New Pokémon Legends: интриги Арсеуса похожи на найденный фильм ужасов

до Легенды покемонов: Арсей28 января 2022 года компания Pokémon Company выпустила … найденное жуткое видео ужасов.

Компания Покемонов стремится заключить своих милых созданий в темноту – Увидеть Basculegion – Но новый Легенды покемонов: Арсей Трейлер мило падает, и это просто ужас. Кто этот покемон? Исследователь, задавший этот вопрос, теперь мертв. Ой! Компания покемонов со страстью Арцей Игроки должны «проверить отснятый материал», чтобы узнать о предстоящей игре, как написано в описании на YouTube.

Исследователь сделал редкое открытие в библиотеке Каналафа: некоторые таинственные кадры, которые, кажется, документируют пейзаж Хисуи … Пожалуйста, изучите эти скриншоты и сообщите о своих выводах – они могут пригодиться во время ваших приключений в Легенды покемонов: Арсей.

В клипе не так много интересного, и это буквально две минуты очень симпатичных кадров. Видеооператор встречает в клипе выцветшего покемона, одним из которых является Снорунт; Исследователь казался удивленным, увидев покемона в холодной области, что могло указывать на происхождение покемонов в другом месте. Затем клип переходит к исследователю, обещающему подняться на гору. (Спойлеры: Он знает.)

Именно тогда он заметил покемона, который назвал его крутым – что-то, что можно было принять за Гесоян Гролит или Vulpix, с красным кончиком на хвосте. (Похоже, что описание не соответствует файлу Новый покемон К чему мы знаем, что приближаемся Легенды покемонов: Арсей В следующем году).

Не знаю, как вы, но мне не терпится посетить район Хисуи.