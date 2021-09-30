New World стал одной из самых популярных игр Steam в день запуска

Amazon Игры



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Все игроки, которые пытались играть одновременно, оставили в стороне многих других. Время ожидания для присоединения может увеличиться на несколько часов, при этом в некоторых списках ожидания более 10 000 человек ждут. Долгое время ожидания и медленные серверы для иностранных игроков были среди жалоб игроков. Страница игры в Steam. Чтобы приспособиться к этому, Amazon Games добавила больше серверов и сообщила, что в ближайшие недели для игроков будет доступна смена персонажей.

New World ставит игроков на роль авантюриста, чей корабль потерпел крушение на таинственном острове Этернум. Им предстоит исследовать остров, чтобы раскрыть его способности и секреты.

Новый мир доступен только для ПК с ОС Windows.