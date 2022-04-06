New York Jets обещает Украине 1 миллион долларов на фоне продолжающегося российского вторжения: «Люди страдают»

Винсент Карчетта, Винсент Карчетта — USA TODAY Sports



Как президент Украины требования ООН Предлагая больше поддержки На фоне российского вторжения в страну одна команда НФЛ заявила о своей поддержке. Самолеты объявлено во вторник Пожертвование в размере 1 миллиона долларов США для помощи народу Украины в разгар продолжающегося российского наступления, по 100 000 долларов США было выделено каждой из различных организаций в течение следующего года.

«Эти пожертвования окажут положительное влияние на украинских беженцев и их семьи, предоставив им предметы первой необходимости», — сказал Вуди Джонсон, совладелец и руководитель самолета, в заявлении для команды. «Потребность в ресурсах постоянно растет. Наши мысли по-прежнему вращаются вокруг жизни невинных людей, которые пострадали, и всех, кто страдает».

Первой организацией, получившей пожертвование Гейтса в размере 1 миллиона долларов, стала Украинская Скаутская Организация Пласт — США. Некоммерческая организация была основана в 1911 году и насчитывает 2000 добровольцев для удовлетворения «многих насущных потребностей Украины путем сбора пожертвований, сборки аптечек, предоставления медицинского оборудования и расходных материалов» и координации другой помощи гражданам Украины.

Финансовые обязательства Джетс проистекают из личных связей с государством, которое получило независимость от России в 1991 году, но с февраля отражало российское вторжение. Жена Джонсона, Сьюзен, происходит из семьи иммигрантов и выросла в украинском районе Нью-Йорка; Ее мать, Мари, родилась в семье украинских иммигрантов; Отец Стефан не из Киева, столицы Украины.

«Сегодня многие люди в Украине страдают», — сказала Сьюзан Джонсон в заявлении Гейтса. «По этой причине для нас важно оказывать помощь организациям, которые действительно меняют ситуацию на местах. Моя семья и я были опечалены разрухой и утратой, и мы молимся за людей, которые стали беженцами и которые все еще живут. и работать в Украине».

Самолеты также предлагали сотрудникам возможность пожертвовать медикаменты для помощи усилиям по оказанию помощи и обязались соответствовать любым расходным материалам, пожертвованным для помощи жертвам и их семьям.