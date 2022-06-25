Next Nintendo Direct утверждает, что «сосредоточена на сторонних играх».

Нинтендо Директ Ожидается, что на следующей неделе он будет посвящен сторонним играм.

Об этом сообщил эксперт-журналист Начо Рекена, редактор испанского игрового журнала. руководствокоторый рассказал зрителям во время дергать поток В пятницу ему сказали ожидать новых объявлений от крупных издателей.

«У нас должен быть Nintendo Direct в следующий вторник», — сказал Рикина во время прямой трансляции, которую переводил VGC. «Это будет в основном сосредоточено на сторонних играх — это то, чего мне сказали ожидать.

Они добавили: «Мне также сказали, что там будут некоторые игры с персонажами, хотя я не знаю, какие именно». «Мне также сказали, что будет еще одна игра, которая некоторое время была доступна на других платформах… она доступна уже четыре года».

Утверждение Requena Port о «четырехлетней давности» соответствует действительности. предыдущий иск кто — который рок-звезда Он собирался привести его Красное мертвое искупление 2 — Выпущено в 2018 году — для обращает.

Другой автор игр впервые заявил ранее в этом месяце, что Nintendo Direct запланирован на следующую неделюкоторый в то время был поддержан собственными источниками VGC.

нинтендо Во время пандемии состоялась премьера «Nintendo Direct Mini: Partner Showcase», в которой был представлен контент исключительно от партнеров по разработке и публикации.

Четыре из этих прямых трансляций были проведены в течение 2020 года, но в последующие годы трансляций не было.

Похоже, что на оставшуюся часть 2022 года Nintendo представила множество собственных игр. Xenoblade 3 живые записи На прошлой неделе, когда Компания покемонов Это было Держите свои собственные потоки за покемон алый и фиолетовый.

Взвод 3И Байонетта 3 И Марио + Рапидс: Искры надежды Также было подтверждено, что он будет запущен где-то в 2022 году. Легенда о Зельде: Дыхание дикой природыОфициальное продолжение 2023 года.

Последний Нинтендо Директ Дата проведения: февраль 2022 г. Основное внимание было уделено играм, выпуск которых запланирован на первую половину года.

Во время этого шоу Nintendo показала Марио Страйкерс: Боевая лигаИ Нинтендо Переключатель СпортИ Хроники ксеноблейда 3 И Воины Эмблемы Огня: Три Надежды.

Также открыл файл Билет на ускоренный курс для Mario Kart 8 Deluxeкоторый пообещал выпустить 48 треков за восемь волн в течение следующих двух лет.