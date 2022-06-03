Next Street Fighter от Capcom не будет эксклюзивом для консоли PlayStation

участие в Нинтендо Лайв на меня

Консоли Nintendo и игры Street Fighter имеют долгую историю, но в прошлый раз мы получили версию Соответствующий Это была основная игра Уличный боец ​​IV 3D-издание для 3ДС. Это была трудная ситуация не только для поклонников Nintendo. Игроки Xbox пропустили это Уличный боец ​​​​5 Последнее поколение, потому что Capcom заключила сделку с Sony, сделав ее эксклюзивной для PlayStation.

К счастью, у консольных игроков, у которых нет PlayStation, дела обстоят лучше. После опасений, что эта тенденция продолжится с системами следующего поколения, Capcom сегодня подтвердила новую игру — Уличный боец ​​​​6 Выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X | S в 2023 году. Он также получит версию для ПК.

Судя по объявлению об открытии, Street Fighter 6, похоже, немного смешивает вещи с «захватывающим однопользовательским сюжетом» и Battle Hub, где вы, кажется, бегаете, исследуя между сражениями. Рю, Чун-Ли и многие другие персонажи также вернутся вместе с некоторыми новыми персонажами.

Хотя вам, вероятно, не следует ожидать каких-либо объявлений о SF6 для Switch, если Nintendo выпустит лучшую консоль в будущем, Capcom может рассмотреть возможность переноса сейчас, когда эта новая игра также была подтверждена для Xbox. А пока игроки Nintendo могут вернуться в Боевая группа Capcomкоторый появится в конце этого месяца и также включает в себя несколько классических игр Street Fighter.

Помимо этой информации, Capcom также обновила логотип SF6 после того, как он был Обвиняется в том, что является Adobe Stock Graphics. Вы можете увидеть это ближе к концу трейлера выше. Хотели бы вы когда-нибудь посмотреть эту игру на системе Nintendo? Оставьте комментарий ниже.