NH Mann и еще 6 человек обвиняются в причастности к российской сети контрабандистов.

Мужчина из Нью-Гэмпшира фигурирует в федеральном обвинительном заключении за отправку в Россию оборудования, использовавшегося для ядерных испытаний.

Алексея Браймана вместе с еще шестью обвиняли в том, что он купил, а затем переслал.Миллионы долларов военных и чувствительных технологий двойного назначения от американских производителей и поставщиков» в Россию, говорится в судебных документах, полученных CBS News в Бостоне.

Согласно сообщению, в документах утверждается, что Брейман «неоднократно использовал резиденцию в Нью-Гэмпшире в качестве перевалочного пункта для переупаковки чувствительных предметов военного назначения (так в оригинале) и предметов, подлежащих экспортному контролю, и отправки их в промежуточные пункты в Европе и Азии, откуда они были отправлены. переведены в Россию».

Брейман арестован рано утром во вторник и обратился в суд в Конкорде, штат Нью-Гэмпшир, прежде чем был освобожден из-под стражи под залог в размере 150 000 долларов. Бостон Глобус упомянул. Брайман, который, как сообщается, родился в Украине и в настоящее время имеет израильское гражданство, также должен был предоставить властям свой паспорт и соблюдать ограничения на поездки и комендантский час.

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Он и его жена Дарья Брейман продают ночные светильники через свой магазин ремесел Etsy из своего дома в Мерримаке, штат Нью-Гэмпшир, на Бостон глобус. Ранее Дарья отрицала, что знает о предполагаемой деятельности мужа, заявив журналистам: «Мы проводим фестивали и ярмарки ремесел».

Федеральные власти сравнивают предполагаемый сюжет с сюжетом на FX Американцыкоторый следует за парой женатых русских шпионов, которые притворяются американцами, живущими в Вашингтоне, округ Колумбия.

«Я ошеломлен», — сказал Кен Ховард, сосед Брайманов, об обвинительном заключении CBS News.

«Встроиться в этот район несложно. Знаете, вы, ребята, останетесь дома», — сказал он, отметив, что Алексей и Дарья были особенной парой.

Другой сосед, Майк Бенуа, сказал филиалу CBS: «Это сумасшествие. Никогда не знаешь, кто живет в твоем районе и что они делают за закрытыми дверями. Я имею в виду довольно обычный дом. .»

История продолжается

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Члены сообщества также рассказали телеканалу WMUR-TV в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, что пара живет в этом доме уже несколько лет и часто Видел доставку посылки там. Однако соседи говорят, что у них не было никаких сомнений, потому что пара также управляет магазином Etsy из дома.

Дарья не фигурирует в обвинительном заключении по 16 пунктам, которое было предъявлено в Восточном округе Нью-Йорка.У Алексея якобы есть «передовая электроника и сложное испытательное оборудование, используемое в квантовых вычислениях, разработке ядерного и гиперзвукового оружия и других военных целях». военные действия» и спутниковые приложения, Бостон Глобус упомянул.

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Фальшивые компании, возглавляемые российскими руководителями, якобы присылали Алексею небольшие единицы оборудования за один раз. В обвинительном заключении издание заявило, что затем отправит товары в Германию и Эстонию, которые являются «общими транзитными пунктами для товаров, в конечном итоге предназначенных для России».

Они добавили, что рассматриваемые элементы «могут внести значительный вклад в военные или распространительские возможности других стран или могут нанести ущерб… национальной безопасности Соединенных Штатов», говорится в статье. Бостон глобус.

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«Преступления, выдвинутые против них, чрезвычайно серьезны, — заявил генеральный прокурор США Брайон Пейс в судебном документе, поданном во вторник, — Подсудимые обвиняются в участии в трансграничном мошенничестве, отмывании денег и операции по обходу санкций, контролируемой иностранной власть активно участвует в вооруженном конфликте». Об этом сообщает CBS News в Нью-Йорке.

Обвинения также были предъявлены Евгению Гринину, Алексею Ипполитову, Борису Лившицу, Светлане Скворцовой, Вадиму Коношинок и Вадиму Ермоленко. Бостон глобус.

По сообщению CBS News, Алексей должен снова предстать перед судом в феврале.

Адвокат Бреймана Дэвид Лазарус не сразу ответил на запрос People о комментариях.