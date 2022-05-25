Ni no Kuni: Cross Worlds, новая ролевая игра от Studio Ghibli и Level 5, теперь доступна

Ни но Куни: Через мирыпоследняя мобильная версия в Любимая серия JRPGофициально выпущенный в среду в Северной Америке и доступный для игры на Android, iOS и ПК с Windows.

Эта новая запись от разработчика Level-5 была выпущена в Японии, Южной Корее и на Тайване в прошлом году и включает анимированные сцены от Studio Ghibli и музыку композитора Джо Хисаиси (похищенИ Ходячий замок Хаула). Хисаиси также написал музыку к 2011 году. Ни но Куни: Гнев Белой Ведьмы и продолжение 2018, Ни но Куни 2: Царство призраков.

Ни но Куни: Через миры Он ставит игроков в роль летчика-испытателя Soul Diver, фэнтезийной игры виртуальной реальности, которая переносит их в мир, основанный на мире, который мы видим в Ни но Куни: Темный эльф Доминиона И Гнев Белой Ведьмы. Игрок встречает загадочного ИИ-персонажа по имени Рания, прежде чем он просыпается в горящем городе, и игрок приступает к миссии по спасению мира и раскрытию его многочисленных секретов.

Игроки могут выбрать один из пяти классов персонажей, включая Разрушителя, Инженера, Разбойника, Мечника и Ведьму, а также выбрать один из двух режимов игры: режим Королевства, кооперативный многопользовательский режим, в котором игроки могут вместе исследовать мир, и режим командной арены. , многопользовательский режим Игроки соревнуются, когда шесть игроков соревнуются друг с другом в командах по три человека.

Ни но Куни: Через миры сейчас и Доступно для скачивания Бесплатно на Android, iOS и ПК с Windows.