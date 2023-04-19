Niantic и Capcom анонсировали Monster Hunter Now для iOS и Android.

Niantic и Capcom анонсировали Охотник на монстров сейчасновый охотник на монстров Игра для iOS и Android, которая переносит сериал на улицы, парки и районы реального мира. Он будет запущен в сентябре по всему миру. Он будет распространяться Niantic и лицензироваться Capcom. Подписки на предстоящие закрытые бета-тесты теперь доступны через Официальный веб-сайт.

«Охотник на монстров сейчас Это новое и беспрецедентное охотник на монстров Игра, которая побуждает игроков выйти на улицу со своим Палико и столкнуться с удивительными монстрами в реальном мире». охотник на монстров Продюсер сериала Рёдзо Цудзимото в пресс-релизе. «Технология дополненной реальности Niantic обеспечивает охотничий опыт «здесь и сейчас», то, во что можно играть небрежно, в то же время уважая игровой процесс и охотничьи действия, которые может предложить только Monster Hunter. Давайте выйдем в реальный мир и насладимся охотой! ”

Джон Ханке, основатель и генеральный директор Niantic, добавил:Охотник на монстров сейчас Это будет идеальный опыт для всех, кто мечтает встретиться с эпическими монстрами и сразиться с ними вместе с друзьями. Наполненный фантастическими существами, охотничьими приключениями и возможностями для командной работы, с лучшей графикой на мобильных устройствах. Охотник на монстров сейчас это идеальная франшиза, чтобы перенести его в реальный мир».

Вот обзор игры через Niantic:

Для всех, кто когда-либо мечтал охотиться на монстров в реальном мире, Охотник на монстров сейчас Воплотите эту фантазию в жизнь. Взяв на себя роль охотника, игроки отправятся в приключения и объединятся с другими игроками, чтобы уничтожить самых свирепых монстров в мире, добавляя социальный элемент в игровой процесс. с Охотник на монстров сейчас В нее можно играть на смартфонах, вы можете легко пригласить своих друзей присоединиться. охотник на монстров Это самая популярная франшиза видеоигр Capcom, продано более 90 миллионов единиц по всему миру, и одна из самых популярных серий ролевых игр всех времен. Охотник на монстров сейчас Он разработан для того, чтобы каждый мог наслаждаться в своем собственном темпе, независимо от того, путешествуете ли вы в течение длительного времени. охотник на монстров Игрок, кто-то, кто давно не играл, или даже новичок в этой серии. Вы также можете играть в любое время и в любом месте. Например, в Охотник на монстров сейчас, Есть пункт под названием пейнтбол. Играя в пейнтбол с монстром, которого вы встретили, вы можете привести его домой и выследить его в одиночку или с другим человеком. И даже когда вы прогуливаетесь, не играя в игру, ваш напарник может пометить всех монстров, мимо которых вы проходите, с помощью пейнтбола, так что вы сможете наслаждаться погоней за ними даже после того, как вернетесь домой.

Посмотрите трейлер ниже. Посмотреть первые скриншоты в галерее.

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