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NieR Replicant v1.22474487139 … дополнительная тема первой печати для PS4 и подробная коллекция аватаров и саундтреков

2 апреля, 2021
Artem Sokolov

У Square Enix это есть Я показал Эксклюзивная динамическая тема и набор аватаров, включенные в первые печатные издания PlayStation 4 Версия NieR Replicant 1.22474487139 …

Динамическая тема

Аватар группа

Реплика NieR 1.22474487139 ...

Следует отметить, что набор аватаров включает в себя два размытых изображения, первое из которых, похоже, принадлежит Ниеру из Никогда не настраивал (Известен просто как Отрицает На Западе).

Помимо динамической темы и аватара для выпуска PlayStation 4 печатаются первые копии всех выпусков. Версия NieR Replicant 1.22474487139 … Включает саундтрек из следующих трех песен с одного диска из саундтрека “Weiss Edition” к “Snow White Edition” игры:

  • “Хикари но Казе Фуку Ока”
  • “Иниши-но Ута”
  • “Кен”

Наконец, Square Enix также раскрыла некоторые бонусы при розничных покупках в Японии:

Магазин Square Enix i – Корпус Steelbook

Реплика NieR 1.22474487139 ...

Amazon.co.jp – Карта Таро

Реплика NieR 1.22474487139 ...

Лоусон Лобби и HMV – Резиновый ремешок.

Реплика NieR 1.22474487139 ...

Версия NieR Replicant 1.22474487139 … Выпуск на PlayStation 4 и Xbox One запланирован на 22 апреля в Японии и Азии, затем на PlayStation 4 и Xbox One в Северной Америке и Европе и на ПК через пар 23 апреля по всему миру.

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