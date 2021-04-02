NieR Replicant v1.22474487139 … дополнительная тема первой печати для PS4 и подробная коллекция аватаров и саундтреков

У Square Enix это есть Я показал Эксклюзивная динамическая тема и набор аватаров, включенные в первые печатные издания PlayStation 4 Версия NieR Replicant 1.22474487139 …
Динамическая тема
Аватар группа
Следует отметить, что набор аватаров включает в себя два размытых изображения, первое из которых, похоже, принадлежит Ниеру из Никогда не настраивал (Известен просто как Отрицает На Западе).
Помимо динамической темы и аватара для выпуска PlayStation 4 печатаются первые копии всех выпусков. Версия NieR Replicant 1.22474487139 … Включает саундтрек из следующих трех песен с одного диска из саундтрека “Weiss Edition” к “Snow White Edition” игры:
- “Хикари но Казе Фуку Ока”
- “Иниши-но Ута”
- “Кен”
Наконец, Square Enix также раскрыла некоторые бонусы при розничных покупках в Японии:
Магазин Square Enix i – Корпус Steelbook
Amazon.co.jp – Карта Таро
Лоусон Лобби и HMV – Резиновый ремешок.
Версия NieR Replicant 1.22474487139 … Выпуск на PlayStation 4 и Xbox One запланирован на 22 апреля в Японии и Азии, затем на PlayStation 4 и Xbox One в Северной Америке и Европе и на ПК через пар 23 апреля по всему миру.
Посмотреть новую партию фотографий в галерее.
Комментирующий подход
Комментарии приветствуются и приветствуются в Gematsu. Однако мы просим вас следовать простому набору рекомендаций:
- Читать статью полностью Перед тем, как комментировать.
- Оставайтесь в теме.
- Комментариев от машины нет, Включая фишинг, фишинг или размещение сообщений.
- Знайте, когда не комментировать. Если вас не волнует тема, не комментируйте.
- Нет оскорбительных комментариев. Это включает в себя оскорбительным, угрожающим, порнографическим, вводящие в заблуждение или клеветнические содержание / язык, а также общее преследование и отдельные нападения.
- Не клянчат порт.
- Никаких консольных войн.
- Используйте теги спойлера При публикации испорченного контента или контента NSFW (только без изображения обнаженного тела). Например:
Уилл – это Леомон.Определите тематику контента за пределами портящих тегов.
- Относитесь с уважением к другим комментаторам. Вам не обязательно ладить друг с другом, но вы должны вежливо обсудить. Если вы обнаружите, что комментатор не соблюдает этот простой этикет, не продолжайте разговор – просто сообщите об этом.
Gematsu оставляет за собой право изменять или удалять любые Комментарии без предварительного уведомления. Эта политика приостановки может быть изменена в любое время.