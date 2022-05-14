Nike завершает спонсорское соглашение с клубом английской премьер-лиги «Спартак Москва»: The Standard Sports

24 ноября 2021 г. Игроки московского «Спартака» аплодируют болельщикам после матча (Рейтер)

Найк (НКЭ.Н) Компания и клуб заявили, что расторгли спонсорское соглашение с клубом английской премьер-лиги «Спартак Москва», поскольку они не будут участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

УЕФА, руководящий орган европейского футбола, принял решение, что Россия не будет иметь аффилированных команд, участвующих в клубных соревнованиях в сезоне 2022/23, из-за военной кампании Москвы в Украине.

«Спартак», спонсируемый Nike с 2005 года, заявил в четверг, что ищет нового поставщика экипировки после того, как Nike сообщила им, что больше не будет спонсировать клуб.

В заявлении, направленном агентству Reuters по электронной почте в пятницу, Nike сообщила, что сообщила «Спартаку», что больше не будет спонсором на футболках «в связи с решением УЕФА отстранить все российские клубы от участия в турнирах УЕФА».

Матчи 1/8 финала Лиги Европы между «Спартаком» и «РБ Лейпциг» были отменены в феврале после того, как УЕФА отстранил от участия в турнирах все российские клубы.

24 февраля Россия отправила на Украину десятки тысяч военнослужащих в рамках так называемой специальной операции по подрыву военного потенциала южного соседа и искоренению так называемых опасных националистов.

Запад ввел радикальные санкции против России и в ответ оказал Украине военную поддержку.



