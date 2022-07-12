Nintendo, возможно, наконец-то вырвется вперед со второй волной контента Mario Kart 8 Deluxe.

Это июль, и до сих пор нет признаков второго Марио Карт 8 Делюкс Волна DLC, так что же происходит? Хотя Nintendo не предоставила обновленную информацию о том, когда будет выпущена следующая волна, похоже, что фанаты смогли точно определить временные рамки для следующего выпуска DLC.

Как описано в твите Встроить твитНедавно рекламный ролик 7-Eleven в Японии показывает циклы Волны 1 и грядущие волны DLC. Однако в правом верхнем углу было упомянуто, что эта реклама не будет показана публике к 17 июля 2022 года. Это привело к теории о том, что реклама, вероятно, не за горами.

7-11 рекламирует пакет курсов (обратите внимание, что в нем говорится, что вы удваиваете количество курсов на японском языке, ничего о волне 2). Я думаю, что мы должны увидеть раскрытие раньше, чем позже. pic.twitter.com/qpRtTBiUdp— ПушДастИн (PushDustIn) 9 июля 2022 г.

Это не первый раз, когда баннерная реклама в Японии указывает на то, что Nintendo DLC не за горами. Были похожие истории во время показа Игра Super Smash Bros. Окончательный Истребитель, проходящий волны.

Первоначальная волна DLC Mario Kart 8 Deluxe содержала в общей сложности восемь уровней, взятых из мобильной версии, а также несколько более старых игр. Некоторые из этих треков включали Toad Circuit (3DS), Choco Mountain (N64) и даже любимый фанатами Coconut Mall (Wii). Все эти треки и волны планируется сдать к концу 2023 года.

На данный момент неизвестно, какие именно курсы будут включены в следующую волну DLC для Mario Kart 8 Deluxe, но Datamin ранее показала обновленный баннер курса бустера:

Ждёте новую волну треков Mario Kart 8 Deluxe DLC? Вы уже пробовали первую волну? Сообщите нам в комментариях.