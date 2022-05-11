Nintendo говорит, что переход на следующую консоль является для нас «серьезной проблемой»

нинтендо президент Шунтаро Фурукава Он сказал, что возможный отказ компании от Нинтендо Переключатель Для следующей аппаратной платформы «серьезная проблема» для компании.

Выступление во время вопросов и ответов японского инвестора на этой неделе (переведено участником VGC Роберт Сивасон), Фурукава сказал, что компания планирует снизить риск сброса пользовательской базы из более чем 100 миллионов пользователей, выстраивая «долгосрочные отношения» со своими пользователями, частично через учетные записи Nintendo и используя свою интеллектуальную собственность вне игр.

Фурукава отвечал на вопрос о том, как Nintendo удалось сохранить четкий график выпуска игры через шесть лет жизненного цикла Switch, и что он думает о переходе на следующую аппаратную платформу.

В своей недавней истории Nintendo продолжила свои большие успехи, такие как Wii (101,6 миллиона продано) и DS (154 миллиона продано), с менее известными преемниками (Вэй Юй Было продано 13,5 млн экземпляров, а 3DS — 75 млн), и Фурукава сказал, что компании известно об этом опыте.

Nintendo Switch Online + Обзор пакета расширения

«Мы уже анонсировали часть нашей дорожной карты программного обеспечения, которая будет выпущена до следующей весны», — сказал он. «В отличие от прошлого, у нас по-прежнему запланирован выпуск большого количества игр, даже через пять лет после выпуска. Это связано с тем, что запуск Nintendo Switch прошел гладко, что позволило нам сосредоточить все наши ресурсы разработки на одной платформе».

«Однако нас очень беспокоит вопрос, сможем ли мы плавно перейти с Nintendo Switch на аппаратное обеспечение следующего поколения. Основываясь на нашем опыте работы с Wii, Нинтендо ДСи другие устройства, одно из основных препятствий, очевидно, заключается в том, как легко переключаться с одного устройства на другое.

«Чтобы снизить этот риск, мы сосредоточены на построении долгосрочных отношений с нашими клиентами. Хотя мы продолжим выпускать новое программное обеспечение для Nintendo Switch, мы также будем предлагать услуги, которые также используют учетные записи Nintendo и другие IP-адреса вне игр. Мы намерены сделать это, чтобы оказать долгосрочное влияние на наших клиентов.

Фурукава намекал на это ранее. Можно использовать некоторую форму обратной совместимости Для следующей игровой консоли, чтобы «поддерживать и расширять» аудиторию Switch, насчитывающую более 100 миллионов пользователей.

Выступая перед инвесторами в феврале, президент сказал о планах Nintendo в отношении консолей следующего поколения: «В настоящее время существует почти 100 миллионов пользователей в год, и важно думать о том, как поддерживать и увеличивать это число. о Нашем плане для следующей аппаратной платформы».

Nintendo объявила во вторник Продажи оборудования для коммутаторов 23,06 млн. за финансовый год, закончившийся в марте 2022 года, в результате чего объем продаж за весь срок службы составил 107,6 миллиона. Число приближает компанию к умножению PS2Рекорд (155 миллионов), но это все же 20-процентное падение по сравнению с предыдущим годом, когда продажи Switch достигли пика в 28,83 миллиона единиц.

Официально компания заявила, что, по ее мнению, Switch все еще находится на средней стадии своего жизненного цикла и что она стремится к шестому году роста, чему способствует новая модель OLED.

Nintendo сообщила в мае прошлого года, что Инвестируйте в Khalifa Switch Способствовать рекордным ежегодным расходам на исследования и разработки в компании.

А во время ноябрьского брифинга по финансовым результатам компания заявила, что по-прежнему внутренне Обсудите концепцию и сроки запуска следующей игровой системы..

Президент Шунтаро Фурукава обсудил Подход Nintendo к разработке и запуску нового игрового оборудования в Никки Интервью (платный доступ), опубликованное в феврале прошлого года.

«Команды разработчиков аппаратного и программного обеспечения находятся в одном здании, тесно общаются и думают о том, как предложить новые формы развлечений», — сказал он.

«Чтобы создать одну единицу аппаратного обеспечения, мы должны провести большую подготовку за несколько лет, поэтому мы работаем без остановок. В конечном счете, решающим фактором для того, будет ли продукт коммерциализирован, является то, может ли он создавать новый опыт».