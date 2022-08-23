Nintendo готовится закрыть интернет-магазин 3DS и Wii U на плановое техническое обслуживание

Эта неделя очень важна в мире Nintendo — с японской компанией ранее объявленный Карту Nintendo eShop Card больше нельзя использовать для пополнения счета в Nintendo eShop для Wii U или Nintendo 3DS.

Это вступит в силу «с» 29 августа 2022 г.Теперь похоже, что Nintendo сделала следующий шаг. ‘NinStatusBotАккаунт в Твиттере показал, что техническое обслуживание было официально запланировано на начало следующей недели примерно в то же время:

Похоже, что Nintendo уберет возможность добавлять деньги на устройствах Wii U и в интернет-магазинах 3DS во время этого периода обслуживания.— НинСтатусБот (@NinStatusBot) 22 августа 2022 г.

Считайте это напоминанием о том, чтобы добавить деньги с карты интернет-магазина в интернет-магазины 3DS и Wii U, пока вы еще можете. Обновления для обеих витрин интернет-магазина будут полностью прекращены в 27 марта 2023 г.. После этого покупки будут недоступны, но вы по-прежнему сможете скачать свою текущую библиотеку.

Даже после 27 марта 2023 года и в обозримом будущем по-прежнему можно будет повторно загружать игры и загружаемый контент, получать обновления программного обеспечения и наслаждаться онлайн-играми на консолях Wii U и системах Nintendo 3DS.— Нинтендо Великобритания 19 июля 2022 г.

Игра Super Smash Bros. Окончательный Режиссер Масахиро Сакураи недавно напомнил фанатам о тех же датах закрытия, заявив, что это будет «последний шанс» каждого получить любые игры, которые они действительно хотят, и которые могут не быть перенесены на другие платформы в будущем.

Есть еще несколько решений, когда дело доходит до добавления денег, о которых вы можете прочитать больше в нашем подробном руководстве:

Как вы относитесь к закрытию интернет-магазина? У вас есть все, что вы хотите на данный момент? Совершаете ли вы какие-либо покупки в последнюю минуту на свои деньги? Оставьте комментарий ниже.