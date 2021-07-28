Nintendo закрывает Dr. собственный портативный Марио

Nintendo имеет объявить кто – который Доктор Марио МирМобильная игра, посвященная серии игр-головоломок, выйдет из эксплуатации 1 ноября, а продажи ее встроенной в приложение «алмазной» монеты завершатся сегодня. Выпущенная чуть более двух лет назад, игра является первой мобильной игрой Nintendo, выпуск которой прекращен, если не считать социальной сети, посвященной Mii. Митомо.

мне Данные из SensorTower Его собрали примерно через полгода после выпуска, Доктор Марио Мир Игра для смартфонов Nintendo была явно худшей с точки зрения доходов. Это включает в себя Супер Марио Бег, чьи неутешительные продажи заставили Nintendo в первую очередь заняться моделями freemium. Герои Fire Emblem Это по-прежнему самый крупный мобильный телефон компании, который можно атаковать с большого расстояния, и он приносит больше доходов, чем другие игры вместе взятые.

Nintendo изо всех сил старалась сделать это Доктор Марио Мир а потенциальная машина для сжижения Это не прямой перевод игрового процесса эпохи NES, но, в конце концов, кажется, что к нему пристрастилось недостаточно игроков, чтобы заслуживать непрерывной игры. Мобильные игры по-прежнему составляют небольшую часть общего дохода Nintendo; В прошлом году компания отнесла всего 3,24% своей выручки к «доходам от мобильной связи и IP», включая лицензионные сделки. Почти все остальное идет от Switch.