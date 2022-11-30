Nintendo закрывает Smash World Tour без предупреждения

картина : Нинтендо

Организаторы Smash World Tour получили его сегодня объявить что они будут закрыты после того, как Nintendo сказала им «без всякого предупреждения», что они «больше не могут работать».

тур что Управляемая третьей стороной (поскольку Nintendo традиционно плохо с этим справлялась), с годами она превратилась в одну Одна из крупнейших игр в области электронного спорта и файтингов. Как говорит команда SWT:

Только в 2022 году мы организовали более 6400 живых мероприятий по всему миру, в которых приняли участие более 325 000 человек, что сделало Smash World Tour (SWT или Tour) крупнейшим киберспортивным туром в истории для любой игры. У турниров также был бы самый большой призовой фонд в истории Smash — более 250 000 долларов. Планируемый призовой фонд Smash World Tour 2023 года составляет более 350 000 долларов.

Вот и все, потому что теперь организаторы говорят: «Без предупреждения мы получили уведомление от Nintendo за ночь до Дня Благодарения о том, что мы больше не можем работать». Пока Nintendo еще не прокомментировала — мы связались с компанией —Nintendo недавно объединилась с Panda для запуска конкурирующей и официально лицензированной серии. Сокрушительный События.

Хотя это стало разочарованием для организаторов, болельщиков и игроков SWT, это также поставило команду в огромную финансовую яму, поскольку уже было сделано много заказов и планов на мероприятия. Как говорится в объявлении об отмене:

Мы еще не знаем, куда все приземлится с контрактами, спонсорскими обязательствами и т. д. — короче говоря, мы потеряем сотни тысяч долларов из-за действий Nintendo. Тем не менее, мы предпринимаем шаги для решения нескольких проблем, возникших в связи с отменой предстоящего мирового тура Smash, особенно для игроков. Пожалуйста, имейте в виду, что в ближайшие дни вам помогут с организацией поездок. Из-за навязанных нам сроков нам пришлось опубликовать это заявление, прежде чем мы смогли урегулировать все детали. Полный возврат средств будет произведен для всех участников.

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Этот шаг поразил команду SWT, которая после многих лет трений думала, что они начинают добиваться успехов с Nintendo:

В ноябре 2021 года, после того как было впервые объявлено о Кубке Панды, Nintendo связалась с нами, чтобы позвонить нескольким людям из их команды, в том числе представителю их юридического отдела. Мы действительно думали, что нас могут закрыть из-за того, что у них теперь есть лицензированная трасса для соревнований и партнер в Panda. Как только мы присоединились к призыву, мы были очень удивлены, услышав совершенно противоположное. Nintendo обратилась к нам, чтобы сообщить, что они наблюдают за нашей работой на протяжении многих лет и хотели знать, заинтересованы ли мы в работе над с их и получить лицензию, а также. Они дали понять, что партнерство с Panda не является эксклюзивным, и сказали, что оно «не осталось незамеченным», потому что мы не нарушали их интеллектуальную собственность в отношении модификаций игр и хорошо представляли ценности Nintendo. Они ясно дали понять, что игровые моды были их главной заботой с точки зрения «падения событий», что также имело смысл для нас, учитывая их реализацию в этом отношении за последние несколько лет. Этот продолжительный разговор изменил наше представление о Nintendo на макроуровне. Было невероятно приятно поговорить с таким количеством старших членов команды и очистить воздух от стольких недоразумений и сомнений в предыдущие годы. Мы объяснили, почему многие в сообществе не решались обратиться к Nintendo для совместной работы, и мы действительно думали, что Nintendo тщательно изучает свои отношения с сообществом и способы позитивного участия.

Думаю, нет! Плюс Nintendo теперь заявляет, что в курсы можно играть только с официальной лицензией — вещь SW. T не удалось подать заявку — команда также утверждала, что Panda подрывала отдельных организаторов мероприятий (World Tour служил зонтиком, связывающим эти события вместе), и что в то время как Nintendo продолжала говорить им приятные вещи в лицо, Panda говорила этим массовые организаторы, которые The Smash World Tour определенно закроют, из-за чего они не решались присоединиться.

Вы можете прочитать полное объявление сюдакоторый подробно описывает и завершается призывом к тому, что «Nintendo пересматривает свои отношения с сообществом Smash, а также со своими партнерами в настоящее время».