Nintendo запрашивает ПЗУ, чтобы уничтожить игры или столкнуться с судебным иском

картина : Нинтендо / Котаку

RomUniverse, веб-сайт, на котором люди могут загружать пиратские копии различных игр Nintendo и даже платить больше за более быструю загрузку, Он был предан забвению еще в мае этого года.. Но Nintendo еще не закончила подавать иск против сайта на 2,1 миллиона долларов. В новых судебных документах судья приказал владельцу сайта уничтожить все его ПЗУ Nintendo или столкнуться с юридическими последствиями.

Nintendo впервые подала в суд на RomUniverse в 2019 году То, что ее адвокаты назвали «наглым коллективным насилием». Nintendo выиграла этот судебный процесс в мае и получила компенсацию в размере 2,1 миллиона долларов, которые владелец RomUniverse Мэтью Строуман будет выплачивать ежемесячными платежами в размере 50 долларов. По крайней мере теоретически. Однако в июле Nintendo вернулась в суд после того, как Сторман не выплатил свои первые 50 долларов. Издатель игры запросил постоянный судебный запрет против Storman, потому что он опасался, что, возможно, захочет вернуть сайт в сеть. А теперь еще кое-что.

Как я это заметил TorrentFreakТеперь судья издал судебный запрет для Nintendo после еще одного рассмотрения дела и текущих действий Стормана.

Суд теперь приказал Строумэну «Безвозвратно уничтожить все неразрешенные игры Nintendo или другие несанкционированные копии интеллектуальной собственности Nintendo, включая фильмы, книги и музыку». Судья Строуман дал срок до 17 августа 2021 года, чтобы подчиниться, и до 20 августа, чтобы подать заявление в суд, чтобы убедиться, что он выполнял приказы судьи. В противном случае ему могут быть предъявлены обвинения в лжесвидетельстве.

Кроме того, в результате этого нового судебного запрета, который был подан в конце прошлой недели в Окружной суд США, Storman больше не может распространять, копировать, продавать или даже воспроизводить несанкционированные ПЗУ Nintendo. Также запрещено использовать какие-либо товарные знаки или логотипы Nintendo. Действительно, сайт не может отдохнуть от Nintendo, не так ли?