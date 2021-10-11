Nintendo и Сакураи согласились выпустить игру Smash Bros. от No More Heroes 3. Стиль Boss Fight

Было время, когда Трэвис Тачдаун считался хорошим шансом получить место в Игра Super Smash Bros. Окончательный Список, пока технически рабочий я сделал Пробираясь в игру Как костюм воина Mii مقاتل, в нем нашло отражение настоящее сотрудничество. Нет больше героев 3.

Как уже известно тем, кто играл в игру, в No More Heroes 3 есть ряд специальных матчей, которые меняют обычную формулу игры, часто принимая характеристики других известных игровых жанров или определенных названий. Рискуя испортить игру тем, кто еще не закончил (Вернуться к безопасности Теперь, если хотите), финальная битва очень Напоминает Super Smash Bros. И, как оказалось, Nintendo полностью поддержала эту идею.

в брать интервью Создатель Силиконры Суда51 объясняет, что Масахиро Сакураи, директор сериалов Nintendo и Smash, дал ему свое благословение на разработку финальной сцены, которая ему нравится:

«Что касается Smash Bros., это совсем другая история. На самом деле, я написал это как беспорядок. По сути, это началось как шутка. Я собирался сказать:« Хорошо, у нас будут друг друга FU и Трэвис. в борьбе в стиле сумо, и давайте сделаем это возможным. Smash Bros. шаблон.’ Я написал, что это полная скрытность в стиле Smash Bros. И мы начали его развивать. Когда я увидел, что он обретает форму, я подумал, что это может быть проблемой, потому что он уже был Smash Bros.-с. Это действительно было очень похоже на настоящую игру. Решил поменять или полностью избавиться от него.

Но прежде чем я это сделал, я на самом деле пошел и поговорил с людьми из Nintendo, чтобы узнать, что они думают. Я был немного удивлен, когда мне сказали: «Нет, сделай это! Действуй! Мы думаем, что он действительно крут, и в этом он даже лучше. Если кто-то даст вам *** взамен, мы возьмем на себя ответственность за это. Мы не будем сердиться. приличный.’ Сам Сакураи даже сказал: «Да, это здорово. Я дал свое благословение. Я иду за ней». Я подумал … правда? Вы уверены, что это хорошо? И они были такие: “Нет, конечно. Совершенно верно. Сделай это. Иди за ней”. Поэтому вместо того, чтобы изменить его на другой подход, чтобы не воровать Smash Bros., Nintendo в основном сказала мне обдирать их как можно больше. Так и началась эта битва с боссом. Это началось как какая-то дурацкая шутка, и люди, которые имели для него значение, любили его, не только поддержали его, но и просили сохранить ».

Вы можете посмотреть сам бой на видео ниже с 20-минутной отметки, но имейте в виду, что в клипе много ненормативной лексики:

участие в Nintendo Live трудоустройство

Вы можете прочитать полное интервью Siliconera с Suda51. Здесь.