Nintendo освещает предстоящие выпуски N64 в последнем «Switch Online + Expansion Pack — Обзор введения»

Если вы чем-то похожи на нас, вам, вероятно, будет интересно узнать, какие игры для Nintendo 64 добавляются вместе с пакетом расширения Switch Online.
Хотя у нас не было никаких обновлений с момента выпуска F-ноль X На прошлой неделе а немного Разные «Switch Online + пакет расширения — обзор демоверсии» На официальном канале Nintendo на YouTube вы могли заметить игры, которые, скорее всего, появятся в цифровой библиотеке N64.
В этой обновленной акции Nintendo заменила Предыдущие «будущие» версии Банджо КазуиИ Легенда о Зельде: Маска мажоры И Марио бумага С участием Кирби 64: Хрустальные осколкиИ покемон снап И Марио Гольф.
Хотя мы уже знали, что эти названия будут в разработке, они служат хорошим напоминанием о том, что, вероятно, будет добавлено в течение следующих нескольких месяцев.
Кроме того, Nintendo также включила несколько скриншотов таких игр, как F-Zero X, и раздел, посвященный Марио Карт 8 Делюкс Расширенный коридор курса. Видеозапись Sega в конце еще раз показывает, как в будущем будет добавлено больше игр Genesis/Mega Drive.
Это последнее обновление трейлера Switch Online Expansion Pack следует за добавлением F-Zero (N64), еще трех игр Sega Genesis/Mega Drive и DLC Mario Kart 8 Deluxe за последние несколько недель.
Считаете ли вы, что служба пакетов расширения Switch Online становится лучше? Какие игры для N64 вы бы хотели увидеть следующими? Оставьте свои мысли ниже.
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