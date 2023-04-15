Nintendo отвечает на сообщения о том, что ее российский генеральный директор создал подставную компанию, чтобы обойти запрет на продажи.

Метроид Прайм Ремастеринг

Nintendo выпустила заявление после сообщений о том, что генеральный директор ее дочерней компании в России создал подставную компанию, чтобы обойти запрет на продажи компании в России.

Репортаж российского политического и делового издания КоммерсантЪ Яша Хаджи, возглавляющая Nintendo в России, утверждает, что недавно создала еще одну компанию под названием «Ачивка» для импорта продуктов Nintendo и продажи их российским потребителям вопреки официальной политике Nintendo.

В отчет включено изображение копии Metroid Prime Remastered, игры, выпущенной после запрета Nintendo на продажи в России в начале 2022 года, которую Ачивка продавала в России. Сообщается, что Хаджи основал предполагаемое теневое отделение в декабре 2022 года, а менеджер по мероприятиям Nintendo в России Ксения Качалова числилась миноритарным владельцем.

Хотя для компании не является незаконным импорт продуктов в Россию, были опасения по поводу возможной причастности Nintendo к Ачивке. Утверждается, что компанией управляет не только Хаддаджи, но и ее зарегистрированный адрес совпадает с адресом штаб-квартиры Nintendo в России.

С тех пор Nintendo ответила на эти обвинения в подробном заявлении для ЕврогеймерПри этом она подтвердила, что ведет переговоры с Ачевкой, чтобы помочь свернуть ее операции в России. Несмотря на это, по словам представителя Nintendo, «Ачивка» является лишь одним из «потенциальных поставщиков» для «ремонта и гарантийного обслуживания уже проданных на российском рынке продуктов Nintendo», не связанных с импортом и продажей программного обеспечения.

Nintendo также заявила, что «знает, что многие компании в России осуществляют параллельный импорт товаров, включая продукцию Nintendo», но пояснила, что «не связана с такими компаниями и не участвует в деятельности по параллельному импорту в России».

Мы обратились к Nintendo за дополнительными разъяснениями, но не получили ответа вовремя для публикации. Мы обновим эту статью, если получим ответ.