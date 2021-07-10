Nintendo отказывается сказать, исправляет ли OLED-переключатель Joy-Con дрейф

Раскрыта Nintendo Новая модель Switch на этой неделе Что добавляет OLED-дисплей, улучшенные динамики и значительно улучшенную подставку. Однако одна вещь, которую OLED Switch, похоже, не принесет, – это исправление проблем смещения Joy-Con, которые годами преследовали владельцев Switch, и, к сожалению, Nintendo даже не подтвердит, что это не так. Разнообразие публикаций, в том числе край Пытался задать вопрос, но Nintendo не взялась за него, несмотря на другие полезные ответы Например, у нового коммутатора не будет нового процессора.

Владельцы коммутаторов сообщали о проблемах смещения в своих Joy-Con годамиИ проблема настолько серьезна, что это тема Множество исков – Хотя Nintendo будет неофициально ремонтировать консоли, столкнувшиеся с Joy-Con Drift. БесплатноДаже если у вас нет гарантии. Один из Самые популярные пересмотренные запросы на переключение Это было исправление проблем с дрейфом, и мы надеялись, что этот обзор Switch стал моментом, когда Nintendo наконец решила эту серьезную проблему. Но похоже, что Nintendo не воспользовалась этой возможностью.

В заявлении, предоставленном Nintendo проводнойИ ребристыйИ Игровое место И крайКомпания заявила: «Конфигурация и функциональность контроллера Joy-Con не изменились с Nintendo Switch (модель OLED)». Но мы не спрашивали о «конфигурации» или «функциональности», поскольку из объявления Nintendo было очень ясно, что консоли будут такими же. Мы спросили о дрейфе, который является проблемой надежности. И когда мы снова задали вопрос более четко, нас отсылали к тому же утверждению.

Надежность, а не конфигурация или функциональность

Похоже, это означает, что изменений нет. FAQ по Сайт британской компании более заметен: «Контроллеры Joy-Con, входящие в комплект Nintendo Switch (модель OLED), такие же, как контроллеры, доступные в настоящее время».

В заявлении Nintendo признаются проблемы с контроллерами Joy-Con – «Нам известны сообщения о том, что некоторые контроллеры Joy-Con не реагируют должным образом», – заявила Nintendo, – но только предлагает клиентам посетить сайт поддержки для решения любых проблем. Этот язык не нов. Nintendo выступила с очень похожим заявлением. Почти два года назад расстояние порок Опубликовать внутреннюю памятку Nintendo Поручите нашим представителям службы поддержки бесплатно исправить проблемы смещения Joy-Con.

«Мы приносим извинения за неудобства, которые могли возникнуть у потребителей» из-за проблем с Joy-Con, – сказал президент Nintendo Шунтаро Фурукава. В вопросе и ответе инвестора в прошлом годуНо он добавил: «У меня нет информации о каких-либо конкретных действиях, которые мы предприняли» для решения проблем, предполагая, что ему были связаны руки из-за коллективного иска в Соединенных Штатах.

Пока кто-то не сможет разблокировать набор Joy-Cons, включенных в новый коммутатор, мы не будем знать наверняка, что нет никаких необъявленных исправлений для проблем с дрейфом. Но, судя по тому, что сказала Nintendo, я не собираюсь задерживать дыхание.

Хотя OLED-ключ не может быть “ профессиональным ” обновлением Мы надеялись, улучшения Это все еще имеет огромное значениепо словам моего коллеги Дитера Бона, который экспериментировал с новым Switch. Но если вы решите купить консоль за 350 долларов, когда она выйдет 8 октября, вы можете мысленно подготовиться к тому, что ваши новые Joy-Cons однажды столкнутся с проблемой дрейфа.

Вот полное заявление Nintendo по этому поводу: