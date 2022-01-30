Nintendo отправляет сообщение о нарушении авторских прав на музыкальный канал YouTube

Фото : Нинтендо / Котаку

Канал YouTube, на который загружаются аудиоклипы из видеоигр. Сообщается, что за один день было отправлено более 1300 блоков копирайта.. Эта новость не шокирует, если вы знаете рекорд Nintendo, когда речь идет о фанатских творениях и сообществах, но ситуация все равно разочаровывает, потому что большая часть музыки, удаленной с YouTube, по-прежнему не доступна для потоковой передачи на таких сервисах, как Spotify.

Вчера утром, Ютубер GilvaSunner опубликовал твит, в котором объяснил, что Nintendo отправила им и их каналу более 1300 «запретов авторских прав».. «Очень популярный канал, Скачать полные аудиодорожки для видеоигрпозволяя поклонникам легко слушать свои любимые треки Кирби или Марио Отслеживание через YouTube.

Пройдя через все запреты на авторские права и оставаясь в пыли, GilvaSunner поделился списком всех треков, на которые Nintendo нацелилась и которые были запрещены на сайте. Это длинный список.

Легенда о Zelda: связь с прошлым

Легенда о Зельде: Принцесса Сумерек

легенда о мече zelda к небу

Super Smash Bros. Милли

Дуэль Super Smash Bros.

Остров Йоши

Земля Супер Марио

Супер Марио Галактика

Мир Супер Марио

Новые братья Супер Марио

Марио и Луиджи: Команда мечты

Мир Марио 3D

Дворец Луиджи

Марио и Луиджи: внутренняя история Баузера

Восстание ребенка Икара

Кирби Дримленд

Согласно GilvaSunner Их видео не монетизируются И они этим не пользуются, но Nintendo решила запретить сотни роликов.

Котаку Я связался с Nintendo по поводу запрета авторских прав и планов компании по выпуску своей музыки на стриминговых сервисах.

Т Это не первый конфликт GilvaSunner с Nintendo. Еще в 2019 году, Одному и тому же ютуберу были поданы многочисленные жалобы на нарушение авторских прав Nintendo. При загрузке саундтреков к другим видеоиграм. И в течение 2020 года GilvaSunner продолжал получать запрет на авторские права от Nintendo.

«Я также не злюсь и не удивляюсь тому, что Nintendo сделала это, но я думаю, что это немного разочаровывает, что вряд ли есть альтернатива». GilvaSunner объяснил в твиттере от 2020 года. «Если Nintendo думает, что это то, что нужно делать (подавать пример), я позволю им удалить канал. В конце концов, это их контент».

Несмотря на то, что Nintendo имеет юридические права на удаление видеоматериалов, защищенных авторскими правами, все же разочаровывает тот факт, что компания не хочет работать с фанатами или сообществом геймеров, чтобы предоставить им больше возможностей насладиться отличной музыкой из игр Nintendo. Несмотря на то, что компания может быстро закрыть любую игру или мод для фанатов, Nintendo вряд ли изменится в ближайшее время.