Nintendo планирует плавный переход от Switch к следующей консоли с учетными записями Nintendo для геймеров.

Nintendo планирует предоставить геймерам Switch «плавный переход» к следующей консоли с учетными записями Nintendo.

Говорим через инвесторов Сессия вопросов и ответовВ переводе Genki в Твиттере (ниже) президент Nintendo Шунтаро Фурукава указал, что учетные записи Nintendo станут основным продуктом для пользователей в будущем.

«Что касается перехода с Nintendo Switch на устройство следующего поколения, мы хотим сделать все возможное, чтобы наши клиенты без проблем перешли на использование учетной записи Nintendo», — сказал он.

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава говорит, что они планируют сделать плавный переход для клиентов с Nintendo Switch на консоль следующего поколения с учетной записью Nintendo! В настоящее время существует 290 миллионов учетных записей Nintendo на консолях и мобильных устройствах.https://t.co/Y9O8vmeySz pic.twitter.com/OrIYQ1K5XU Генки (@Genki_JPN) 27 июня 2023 г.

Исторически Nintendo не была известна сильной или последовательной онлайн-инфраструктурой, поскольку учетные записи Nintendo предлагались только вместе с Switch. И Wii U, и 3DS использовали идентификатор Nintendo Network, и хотя их можно было подключить к современному сервису, переход для многих был далеко не гладким.

По словам Фурукавы, в настоящее время на консолях и мобильных устройствах используется более 290 миллионов учетных записей Nintendo, что, похоже, дает компании прочную основу для создания инфраструктуры следующего поколения.

Таким образом, это будет шаг, аналогичный тому, что Sony и Microsoft делали в течение многих лет, когда учетные записи пользователей PlayStation Network и Xbox Live теперь перемещаются между тремя поколениями устройств.

Разговоры о консоли следующего поколения от Nintendo в последнее время медленно нарастают, и генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо ранее в июне заявил, что сожалеет о выпуске Mario + Rabbids: Sparks of Hope на Switch, вместо этого желая дождаться преемника консоли.

Однако Nintendo утверждает, что Switch будет хорош еще как минимум год, заявив в мае, что преемник Switch не будет выпущен до апреля 2024 года. И это несмотря на снижение продаж Switch. В прошлом финансовом году было продано почти 18 миллионов единиц консоли по сравнению с 23 миллионами единиц, проданными в предыдущем году, и 28 миллионами единиц годом ранее.

Слухи о новой консоли ходили годами, и даже аналитики не были уверены, планирует ли Nintendo выпустить Switch 2 (из-за отсутствия лучшего названия) уже в 2021 году. Говорят, что новая консоль предлагает улучшенную графику, аналогичную PlayStation 4. и его модель Pro.Да, но официальной информации о следующем оборудовании Nintendo пока нет.

Райан Динсдейл — независимый репортер IGN. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.