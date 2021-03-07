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Nintendo подключает Skyward Sword HD к более поздним элементам, принятым в Zelda: Breath Of The Wild

7 марта, 2021
Artem Sokolov
© Nintendo

Легенда о Zelda Sword Towards Heaven Возможно, это не обязательно всеобщая любимая игра в серии Zelda, но, по словам Nintendo, она заложила много основ для песни Wii U Swan и названия для запуска Switch, Дыхание дикой природы.

Nintendo использовала эту еще одну возможность в социальных сетях для продвижения предстоящей HD-версии Skyward Sword for Switch, давая обзор некоторых моментов, поразительно похожих на сцены за пределами Breath of the Wild. Конечно, Skyward Sword – это уникальный стиль, и это явно не опыт открытого мира.

Если урок истории из серии Zelda вас не особенно интересует, возможно, еще одна причина подумать о выборе HD Skyward Sword – это новая версия. Система управления “только кнопка”. Nintendo использовала эту новую функцию ранее на этой неделе, чтобы продемонстрировать, насколько «идеальна» игра для Switch Lite.

Что вы думаете о некоторых из вышеупомянутых функций, предлагаемых в Skyward Sword? Вы рады, что они добрались до Дыхания дикой природы? Вы бы купили Skyward Sword HD? Оставьте комментарий ниже.

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