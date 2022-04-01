Nintendo показывает, как будет выглядеть Miis на Switch Sports

Nintendo Switch Sports, духовный преемник Wii Sports, позволит игрокам создавать уникальные аватары и играть в них. Но это не значит, что Miis никуда не денется.

В Nintendo Switch Sports игроки могут создать Sports Mate, подробный аватар, который они могут создавать и настраивать. Но в оригинальной Wii Sports игроки могли использовать Miis в качестве своих спортивных аналогов. Ну, они все еще могут сделать это на Nintendo Switch Sports.

В официальном трейлере Nintendo Switch Sports компания Nintendo подробно описала процесс создания Sports Mate. Но для поклонников Miis вы все равно можете использовать свой собственный аватар, хотя их головы будут прикреплены к немного более сложному телу, как вы можете видеть на изображении ниже.

Кредит: Нинтендо

Возможно, вы захотите создать «спортивного компаньона».

Шутки в сторону, приятно, что в грядущей Nintendo Switch Sports есть возможность использовать аватар Sports Mate или Mii.

Хотя это не прямое продолжение, Nintendo Switch Sports представит на Switch несколько мини-спортов с управлением движением. Nintendo также добавит новые спортивные игры после запуска Golf, запланированного на осень 2022 года.

Wii Sports была определяющей игрой эпохи Wii и популяризировала домашнюю систему Nintendo. Затем Nintendo выпустила Wii Sports Resort, в котором Wii Motion Plus использовала дополнительную точность для большего количества игр. Ознакомьтесь с нашим обзором Wii Sports Resort и Wii Sports здесь.

Мэтт ТМ Ким — редактор новостей IGN. Вы можете добраться до него Встроить твит.