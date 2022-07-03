Nintendo представила новый бренд для серии Donkey Kong

Постарайтесь не сходить с ума по этому поводу, но Nintendo представила «новый» бренд для осел конг серии. Кажется, это немного отличается от обычного. Похоже, что вместо очередного обновления стандартного стандарта он уже был обновлен с упоминанием «загружаемого программного обеспечения для портативных и электронных консолей».
Вы уже разожгли слухи Что-нибудь Игра, связанная с видеоигрой, может быть на пути к Nintendo Switch. Говоря это, следует вероятно Рассматриваться как незначительное обновление, возможно, просто будущая ревизия серии Donkey Kong. Обновление бренда типично для классических игр Nintendo IP.
Например, ранее в мае этого года Nintendo зарегистрировала товарные знаки для четырех классических игр. Один из них был для Donkey Kong Country 3: Двойная проблема Дикси Конг! на Супер Нинтендо. Это было наряду с другими играми из серии, такими как Zelda и Metroid:
Слухи о новой игре Donkey Kong Он циркулировал в Интернете в течение прошлого года — один из них, в частности, предполагает Nintendo EPD (команда, ответственная за Супер Марио Одиссей) может работать над новой записью.
Помимо грядущего фильма о Марио, как вы думаете, когда мы снова увидим DK? Какое приключение вы хотели бы увидеть на следующем этапе, и хотели бы вы вернуть старые игры Donkey Kong? Оставьте свои мысли ниже.
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