Nintendo представила новый бренд для серии Donkey Kong

Постарайтесь не сходить с ума по этому поводу, но Nintendo представила «новый» бренд для осел конг серии. Кажется, это немного отличается от обычного. Похоже, что вместо очередного обновления стандартного стандарта он уже был обновлен с упоминанием «загружаемого программного обеспечения для портативных и электронных консолей».

Вы уже разожгли слухи Что-нибудь Игра, связанная с видеоигрой, может быть на пути к Nintendo Switch. Говоря это, следует вероятно Рассматриваться как незначительное обновление, возможно, просто будущая ревизия серии Donkey Kong. Обновление бренда типично для классических игр Nintendo IP.

Nintendo обновила бренд Donkey Kong. Это не обычное расширение существующего бренда, это новый бренд с обновленной формулировкой, специально относящейся к видеоиграм, включая «загружаемое программное обеспечение для портативных и электронных консолей». pic.twitter.com/UgWpK8VHwH— Кремлинг Кампаньер (@KRoolKuntry) 1 июля 2022 г.

Например, ранее в мае этого года Nintendo зарегистрировала товарные знаки для четырех классических игр. Один из них был для Donkey Kong Country 3: Двойная проблема Дикси Конг! на Супер Нинтендо. Это было наряду с другими играми из серии, такими как Zelda и Metroid:

Слухи о новой игре Donkey Kong Он циркулировал в Интернете в течение прошлого года — один из них, в частности, предполагает Nintendo EPD (команда, ответственная за Супер Марио Одиссей) может работать над новой записью.

Помимо грядущего фильма о Марио, как вы думаете, когда мы снова увидим DK? Какое приключение вы хотели бы увидеть на следующем этапе, и хотели бы вы вернуть старые игры Donkey Kong? Оставьте свои мысли ниже.