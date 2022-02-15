Nintendo представляет героев Xenoblade Chronicles 3

Nintendo Direct вышел на прошлой неделе с большим успехом — наконец-то обнаружить присутствие Хроники ксеноблейда 3.

Хотя она не выйдет до сентября, Nintendo и Monolith Soft уже делятся всевозможной информацией об игре. В социальных сетях последние сообщения из европейской учетной записи Nintendo в Твиттере содержат более подробную информацию о наших главных героях Ное и Мио.

Персонажи в этой последней записи также были разработаны Масацугу Сайто (тот же человек, который разработал героев в Хроники Ксеноблейда 2). Вот полное резюме:

Это Ной, один из героев Xenoblade Chronicles 3. Будучи солдатом Кевеса, он использует в бою ярко-красный клинок. Он также «Неуловимый», тот, кто скорбит о тех, кто погиб на поле боя.

Познакомьтесь с Мью, другим главным героем Xenoblade Chronicles 3 и солдатом Агнуса (у которого довольно отчетливые уши!). В бою ее скорость позволяет ей легко уклоняться от атак, скрывая повреждения с помощью своего кольцеобразного оружия. Как и Ной, Мио тоже «не ясновидящая».

Действие этой новой игры разворачивается среди беспорядков между враждебными нациями Кевиса и Агнуса, и игроки откроют для себя новый мир, который связывает их будущее. Хроники Ксеноблейда и Xenoblade Chronicles 2.

участие в Нинтендо Лайв работа

Что вы думаете об этих новых героях? Оставьте комментарий ниже.