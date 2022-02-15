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Nintendo представляет героев Xenoblade Chronicles 3

15 февраля, 2022
Artem Sokolov
Фото: Nintendo/Монолит Софт

Nintendo Direct вышел на прошлой неделе с большим успехом — наконец-то обнаружить присутствие Хроники ксеноблейда 3.

Хотя она не выйдет до сентября, Nintendo и Monolith Soft уже делятся всевозможной информацией об игре. В социальных сетях последние сообщения из европейской учетной записи Nintendo в Твиттере содержат более подробную информацию о наших главных героях Ное и Мио.

Персонажи в этой последней записи также были разработаны Масацугу Сайто (тот же человек, который разработал героев в Хроники Ксеноблейда 2). Вот полное резюме:

Это Ной, один из героев Xenoblade Chronicles 3. Будучи солдатом Кевеса, он использует в бою ярко-красный клинок. Он также «Неуловимый», тот, кто скорбит о тех, кто погиб на поле боя.

Ной
Фото: Nintendo/Монолит Софт

Познакомьтесь с Мью, другим главным героем Xenoblade Chronicles 3 и солдатом Агнуса (у которого довольно отчетливые уши!). В бою ее скорость позволяет ей легко уклоняться от атак, скрывая повреждения с помощью своего кольцеобразного оружия. Как и Ной, Мио тоже «не ясновидящая».

Миу
Фото: Nintendo/Монолит Софт

Действие этой новой игры разворачивается среди беспорядков между враждебными нациями Кевиса и Агнуса, и игроки откроют для себя новый мир, который связывает их будущее. Хроники Ксеноблейда и Xenoblade Chronicles 2.

Что вы думаете об этих новых героях? Оставьте комментарий ниже.

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