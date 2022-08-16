Nintendo представляет следующую игру N64 для Switch Online + пакет расширения

Nintendo еще не определилась с будущим Switch Online + Expansion Pack, так что же дальше? Сегодня Nintendo нарушила молчание, сообщив о продолжении игры. лига покемонов Это будут гонки на гидроциклах 1996-1997 годов. Прибой 64.

Хотя это не первый раз, когда мы видим его в цифровом сервисе Nintendo, он по-прежнему является долгожданным дополнением к библиотеке Switch Online N64. Эта игра была разработана Nintendo EAD и является продолжением оригинальной игры для Game Boy, выпущенной в 1992 году.

И да, баннеры спонсоров Kawasaki также вернулись в версию Switch. Хотя изначально он был заменен в версии логотипов Wii и DS для виртуальной консоли Wii, в конечном итоге он был восстановлен в версии Wii U.

Япония также получит Wave Race 64 позже на этой неделе, и эта версия игры включает поддержку Rumble Pak. Если вам интересно узнать больше об истории Wave Race или ретро-шоу Switch Online на сегодняшний день, перейдите по следующим ссылкам:

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Вернетесь ли вы в Wave Race, когда он появится в Switch Online на этой неделе? Комментарий ниже.

