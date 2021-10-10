Nintendo раскрывает скрытое улучшение OLED для Nintendo Switch

Nintendo сообщила, что OLED-дисплей Nintendo Switch имеет скрытое улучшение, которое включает контроллеры Joy-Con. С момента выпуска Nintendo Switch наблюдается постоянная негативная реакция на аналоговые джойстики на Joy-Con и на то, как быстро они поддаются дрейфу. Как говорилось ранее в Nintendo, отклонение ручки управления неизбежно, однако Joy-Cons, похоже, изнашиваются быстрее, чем другие консоли, и хуже, чем другие консоли. Однако аналоговые джойстики на новом OLED-экране Nintendo Switch могут не иметь этой проблемы или, по крайней мере, она может быть не серьезной.

Говоря о Joy-Cons Nintendo Switch, Тору Ямасита из Nintendo отметил, что Nintendo постоянно совершенствует аналоговые Joy-Cons, которые не всегда видны. С этой целью аналоговые джойстики на новых OLED Joy-Cons Nintendo Switch представляют собой «последний выпуск со всеми улучшениями».

«Контроллеры Joy-Con обладают множеством различных функций, поэтому мы продолжаем вносить улучшения, которые не всегда могут быть заметны», – сказал Ямасита. «Среди прочего, детали аналогового джойстика постоянно улучшались с момента запуска, и мы все еще работаем над улучшениями. Аналоговый джойстик первой версии прошел тест надежности Nintendo, используя метод вращения джойстика при постоянной нагрузке на него. те же стандарты, что и у Wii U GamePad. «аналог».

Следуйте за Ямаситой:

«Поскольку мы всегда стараемся совершенствоваться, мы тщательно изучали контроллеры Joy-Con, которые используют клиенты, и снова и снова улучшали их износостойкость и долговечность. Детали аналогового джойстика Joy-Con – это не то, что вы можете купить полки, но изготовлены по индивидуальному заказу, поэтому мы рассмотрели множество вопросов, чтобы их улучшить. Кроме того, мы улучшили сам тест на надежность, продолжили вносить изменения для повышения долговечности и очистили этот новый тест. Когда появились эффекты , наши улучшения были подтверждены, и мы немедленно интегрировали их в контроллеры Joy-Con консоли, Nintendo Switch Lite и те, которые продавались индивидуально и производились в то время, включая внутренние компоненты Joy-Con, чтобы вы могли Не могу сказать об улучшениях снаружи, но мы используем новые версии деталей, когда исправляем их. Кроме того, аналогичные постоянные улучшения были сделаны для хорошей консоли Nintendo Switch Pro ».

Как видите, наряду с новыми контроллерами OLED, базовые Nintendo Switch Pro и Nintendo Switch Joy-Cons также имеют эти улучшения, поэтому вам не нужен OLED-дисплей Nintendo Switch, чтобы испытать эти улучшения.