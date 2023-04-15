Nintendo рассматривает возможность партнерства со скандальным главой российского подразделения, несмотря на то, что отрицает свой побочный бизнес.

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Хотя ее операции в России сократились до минимума, Nintendo по-прежнему имеет некоторые обязательства перед покупателями в стране, купившими продукцию Nintendo до ухода компании. Но, согласно последнему официальному отчету, Nintendo ищет очень неоднозначную фигуру для создания этого партнерства.

Вопросы о деятельности Nintendo в России возникли из-за сообщения российского издания. Коммерческий (с помощью Еврогеймер), что указывало на продажи Metroid Prime Remastered в России благодаря компании под названием «Ачивка». Его появление на рынке стало неожиданностью, поскольку год назад Nintendo приостановила свою деятельность в стране после вторжения России в Украину, включая закрытие российского интернет-магазина.

Ачивкой владеет Яша Хададжи, который также является главой Nintendo Russia и весьма неоднозначной фигурой, даже если там нет побочного импортного бизнеса. В 2018 году фанаты призывали уволить Хадасси с поста главы Nintendo Россия. Были распространены кадры, на которых он словесно оскорбляет ведущих русской трансляции Mario Kart.. Дополнительные отчеты на русском языке Он предложил сотрудникам дальнейшее неправомерное поведение, особенно неуместные комментарии в адрес женщин, которые с ним работали, и в то время Nintendo подтвердила, что расследует его поведение. Хотя результаты расследования так и не были обнародованы, Хадаши, по-видимому, оставался на своей должности до тех пор, пока в прошлом году Nintendo не закрыла Россию.

Тем не менее, кажется, что Nintendo сейчас рассматривает возможность продолжения отношений с ним. В заявлении для Eurogamer Nintendo подтвердила приостановку операций в России, за исключением «юридических, договорных и административных требований». Контракты ее российских сотрудников истекли, но Nintendo так и не сказала, остается ли Хадаши на своей должности или нет.

Яша Хаддажи является главой Nintendo в России и, как говорят, работает над нарушением запрета на продажи в этой стране. | Фото предоставлено: Нинтендо

Nintendo по-прежнему хочет работать с Яшей Хадаши

Тем не менее, он подтвердил, что серьезно рассматривает возможность сотрудничества со своей компанией «Ачивка» в качестве делового партнера для обеспечения «ремонта и гарантийного обслуживания» существующих продуктов Nintendo в стране. Но в том же заявлении Nintendo говорит, что не имеет никаких связей с компаниями, которые предлагают услуги по импорту, такие как Achivka.

Мы постоянно ищем решения для выполнения наших предыдущих обязательств перед нашими клиентами на российском рынке. В духе такой прозрачности мы ведем предварительные переговоры с потенциальными поставщиками услуг по ремонту и гарантийному обслуживанию продукции Nintendo, уже проданной на российском рынке, одним из таких потенциальных поставщиков является ООО «Ачивка».

Мы знаем, что многие компании в России параллельно импортируют товары, в том числе продукцию Nintendo. Nintendo не аффилирована с такими компаниями и не занимается параллельным импортом в Россию.

Nintendo ушла из России в феврале прошлого года после вторжения страны в Украину. Nintendo присоединяется к ряду игровых компаний, которые замедлили или прекратили свою деятельность в стране в поддержку или помощь Украине. В самой Украине многие игровые студии эвакуировали свои операции в другие места, в то время как другие разрабатывали свои игры по мере продолжения вторжения. Война России с Украиной Это продолжается уже больше года.

Ребекка Валентайн — репортер новостей IGN. Вы можете найти ее в Твиттере @duckvalentine.