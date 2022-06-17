Nintendo расширяет библиотеку Switch Online N64 на следующей неделе с помощью Pokémon Snap

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Nintendo объявила о выпуске N64 покемон снап Он появится в Switch Online на следующей неделе, 24 июня.

Эта игра была первоначально создана разработчиками HAL из Kirby и выпущена на Nintendo 64 в 1999 году. Игроки управляют Тоддом Снапом, фотографом, которому профессор Оук поручил сфотографировать более 60 различных покемонов.

Pokémon Snap — последняя игра в предварительно подтвержденной линейке библиотеки Switch Online N64. Япония тоже получит Пользовательский робот И продолжение В какой-то момент Nintendo еще не раскрыла, что мы можем ожидать от сервиса N64 в будущем.

Помимо Pokémon Snap, была выпущена последняя версия сервиса Switch Online для N64. Кирби 64: Хрустальные осколки в мае. Pokémon Snap ранее был выпущен в магазине Wii в 2007 году и в интернет-магазине Wii U в 2016 году.

Вы рады возвращению этой классической версии N64? Оставьте комментарий ниже.