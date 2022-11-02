Nintendo расширяет свою библиотеку Switch Online N64 еще двумя играми

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Последняя игра Nintendo N64 для Switch Online + Expansion Pack теперь официально доступна. Да все верно — Вечеринка Марио И Марио Вечеринка 2 чек!

Как отмечалось ранее, первая игра появилась на Западе в 1998/99 году, за ней последовала вторая игра на той же платформе в 1999 году в Японии и в 2000 году внутри страны. Эти новые выпуски поддерживаются функциями Switch Online и многопользовательской игрой для четырех игроков.

Вот PR на обоих:

Вечеринка Марио:

Вечеринка Марио Он был выпущен для системы Nintendo 64 в 1999 году и стал началом оригинальной вечеринки для серии! В этой классической групповой игре для четырех игроков вы присоединитесь к Марио и его друзьям на девяти увлекательных приключенческих досках и в 56 мини-играх в соревновательном многопользовательском режиме* (или в одиночку!).

Марио Вечеринка 2:

продолжай веселиться Марио Вечеринка 2 И снова праздновать 2000 год! Марио и его друзья в Грибном королевстве возвращаются, чтобы еще раз сразиться с Боузером на доске, в комплекте с фантастическими нарядами, новыми досками приключений и мини-играми.

На этой неделе японский пакет Switch Online + Expansion Pack также получил Mario Party и Mario Party 2.

Вернетесь ли вы к этим играм в Switch Online + Expansion Pack? Расскажите нам ниже.