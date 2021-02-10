Nintendo регистрирует новую торговую марку The Legend Of Zelda: Phantom Hourglass

Было много разговоров о возможности перезапуска Nintendo нескольких старых игр от Link в линейке All-Star, аналогичной линейке Mario, выпущенной в прошлом году, но сама Nintendo еще ничего не сказала о том, что у нее есть. Запланировано в память о большой Zelda.

Теперь, хотя у нас есть Немного Новости, связанные с Zelda (как правило), предоставленные веб-мастером Pokekalos Вставить твит.

Было обнаружено, что Nintendo предоставила файл Совершенно новый в Австралии В конце прошлого года для выпуска 2007 DS Легенда о Зельде: Призрачные песочные часы И его приняли в ноябре. Эта игра с Линком и капитаном Лайнбеком в главных ролях является продолжением хита GameCube, Wind Waker Использовались входы с сенсорным экраном.

Несколько дней назад товарный знак Phantom Hourglass был принят в Австралии. pic.twitter.com/c1BU56TEagДорога (KeliosFR) 9 февраля 2021 г.

В описании торговой марки он охватывает все обычные вещи, такие как программное обеспечение для видеоигр и загружаемое программное обеспечение. Конечно, бренды не обязательно гарантируют, что что-то мешает, но опять же, это большая годовщина The Legend of Zelda, так что кто знает, что может случиться.

Кстати, в настоящее время у Nintendo есть 17 других брендов на рассмотрении.

Хотели бы вы, чтобы Phantom Hourglass вернулись в 2021 году с помощью такой службы, как Switch Online, или группы? Как насчет ремейка / ремейка? Вы играли в оригинальную игру? Расскажите нам ниже.