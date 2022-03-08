Nintendo рекламирует Pokémon Scarlet и Violet’s Rich Open World как «эволюционный» шаг в серии.

Девятое поколение покемонов появится на Nintendo Switch в конце этого года, и вместо того, чтобы повторять то же самое с несколькими незначительными изменениями здесь и там, оно уже обещает стать огромным скачком в серии по сравнению с предыдущими крупными записями.

Nintendo даже оседлала шумиху в социальных сетях — отсылка к покемон алый и фиолетовый Как «эволюционный» шаг в серии Pokémon благодаря «богатому открытому миру», наполненному городами, которые, кажется, сливаются с дикой природой. Понятно, что ограничений тоже нет.

Новый эволюционный шаг в серии Pokémon, в Pokémon Scarlet и Pokémon Violet, вы сможете свободно исследовать богатый открытый мир. Мир, полный городов и поселков, плавно переходящих в безграничную пустыню!#Покемон Скарлетт Вайолет Прибытие в конце 2022 года. pic.twitter.com/xULy0mGV0L— Нинтендо Америка 7 марта 2022 г.

Этот новый дизайн открытого мира (по следам Pokémon Legends: Arceus — с областями открытого мира) ранее упоминался в Официальный сайт игры о покемон алый и фиолетовый. Он воспроизводит то, как игроки погружаются в приключения в открытом мире, как никогда раньше.

«Разные города органично сочетаются с безграничной дикой природой. Вы сможете увидеть покемонов этого региона в небе, морях, лесах, улицах — повсюду! Вы сможете испытать истинное удовольствие от серии покемонов — сражаться с дикими покемонами. поймать их — теперь в игре с открытым миром, которая может быть… Игрокам любого возраста понравится».

К сожалению, последняя часть абзаца выше также вызвала вопросы о механике захвата в новой игре. На данный момент некоторые тренеры, похоже, считают, что способ ловли покемонов может вернуться к «традиционным» способам, когда вы должны вступить в бой.

участие в Нинтендо Лайв На

Возвращаясь к теме, кажется, что алый и фиолетовый уже невероятно перспективны. Хотите исследовать игру про покемонов с полностью открытым миром? Вы надеетесь увидеть какую-либо конкретную механику, перенесенную из Pokémon Legends: Arceus или даже Sword and Shield? Расскажите нам ниже.