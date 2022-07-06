Nintendo устанавливает переход трейлера в приватный режим, но это «вероятно, ничего»

Вентилятор Nintendo включен Платы для Famicom Трейлеры Switch OLED для Северной Америки и Японии недавно были опубликованы на официальных каналах компании на YouTube.
Похоже, этого было достаточно, чтобы разжечь новый виток слухов о «Switch Pro». немного Ожидайте… или, по крайней мере, надейтесь на большое открытие. Бывший сотрудник Nintendo of America Кит Эллис поделился в социальных сетях, объяснив, что это, вероятно, не означает «ничего» и, вероятно, связано с лицензированием — с празднованием на этой неделе одного года модели OLED:
Кейт Эллис — «В этих крупных видео обычно есть музыка или актеры, которые имеют лицензию на использование в течение года, а затем их нужно продлить или удалить. Завтра, год назад, было объявлено о переключении OLED. Это, вероятно, ничего».
Также было замечено, как клипы запуска Switch сами по себе Его до сих пор можно увидеть в Великобритании. и другие такие страны, как Австралия.
Перед комментарием Кита, GameXplain Ожидайте, что специальное видео будет попыткой очистить «алгоритм YouTube», чтобы сосредоточиться на чем-то еще, связанном с брендом Switch. Также было упомянуто, что Apple недавно сделала что-то подобное — вытащила старые видео с iPhone до того, как появилось последнее разоблачение.
Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — текущие проблемы с цепочкой поставок Nintendo в Японии. В новом отчете Nikkei ранее сегодня было показано, как из-за этих продолжающихся трудностей произошло падение продаж систем на 33%. Представитель Nintendo также упомянул, что у компании возникли трудности с приобретением деталей, необходимых для создания новых систем:
Если мы услышим какие-либо обновления, мы сообщим вам. Как вы думаете, что Nintendo собирается делать с этими трейлерами? Расскажите нам ниже.
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