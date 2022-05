Nintendo установила график выхода игр на 2022 год

Nintendo установила график выпуска на оставшуюся часть 2022 года, в котором по-прежнему указан выпуск Bayonetta 3 в этом году.

Другие эксклюзивы 2022 года будут включать Mario + Rabbids: Sparks of Hope от Ubisoft, а также Pokémon Scarlet и Violet (в частности, «конец 2022 года» для них).

Продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Как мы уже знаемТеперь все готово к запуску весной 2023 года.

Игры, выпущенные Nintendo с более стабильными датами выпуска, включают: Mario Strikers: Battle League Football (10 июня), Fire Emblem Warriors: Three Hopes (24 июня), Square Enix Live a Live (22 июля), Xenoblade Chronicles 3 (29 июля). и Splatoon 3 (9 сентября).

Две игры числятся в списке с историей «TBA»: Metroid Prime 4, местонахождение которой до сих пор совершенно неизвестно. Поскольку он был переработан Retro Studios.и Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp, которую Nintendo сделала с размахом. Отложено до дальнейшего уведомления из-за продолжающегося вторжения России в Украину..

ранее в тот же день, Nintendo объявила свои годовые финансовые результаты Он предсказал, что в следующие двенадцать месяцев продаст немного меньше игр, чем раньше.

