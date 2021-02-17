Nintendo Direct: анонсированы Zelda, Splatoon 3 и все остальное

После удивительно тихого праздничного периода 2020 года среда объявила о планах развития Switch на следующие шесть месяцев. Это был вихрь анонсов новых игр с двумя заголовками. Во-первых, ремастеринг Легенда о Zelda: Skyward Саиф Он нажмет клавишу 15 июля. Во-вторых , Анонсирован Splatoon 3 Но в отличие от всего остального в Nintendo Direct в среду, он выйдет в следующем году.
Не обошлось и в шоу с Марио. Марио Гольф Супер РашТретий гольф-тур сантехника начнется 25 июня.
Вы можете пересмотреть Nintendo Direct в течение полных 50 минут на YouTube. Здесь. Прокрутите вниз, чтобы увидеть все большие трейлеры по ключевому слову.
Легенда о Zelda: Skyward Sword HD
Первоначально Skyward Sword был выпущен на Wii в 2011 году, а в июле он выйдет на Switch с модифицированными элементами управления движением Joy-Con, в которых контроллеры превращаются в меч и щит. Не волнуйтесь: вы можете просто играть по старинке с помощью кнопок.
Splatoon 3
Неуклюжий Splatoon 3 появится на Switch в следующем году. Это был последний анонс презентации, и единственная показанная игра выйдет в следующем году.
Марио Гольф Супер Раш
Третье спортивное приключение Марио на Switch после тенниса и Олимпийских игр с Соником – это Mario Golf Super Rush. Он будет запущен в июне.
Персонажи Xenoblade Chronicles присоединяются к Super Smash Bros. Окончательный
Звездные войны Охотники
Стратегия проекта Triangle, новая ролевая игра Square Enix
Больше нет героев 3
Пропуск на расширение Hyrule Warriors: Age of Calamity
DC Super Girls: Подростковая сила
Мифопия
Animal Crossing x Super Mario Bros.
Fall Guys: Окончательный нокаут
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».