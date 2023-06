Nintendo Direct, июнь 2023 г.: как смотреть и чего ожидать

Последние несколько недель были полны захватывающих предложений летних игр, и теперь Nintendo бросила свою шляпу Марио на ринг, объявив о появлении совершенно новой Nintendo Direct 21 июня, с почти 40 минутами информации, «в основном сосредоточенной на запущенных игр для Nintendo Switch.» в этом году, включая новые подробности о Pikmin 4».

В этом руководстве будет рассказано все, что вам нужно знать о предстоящем Nintendo Direct, в том числе о том, когда состоится его премьера, как вы можете его посмотреть и что вы можете ожидать увидеть от шоу.

Время начала Nintendo Direct в июне 2023 г.

Nintendo Direct состоится в июне 2023 года. Среда, 21 июняИ Он начнется в 7:00 по тихоокеанскому времени / 10:00 по восточному времени./ 15:00 по Гринвичу. Если вы живете в Австралии, это означает 22 июня в 12:00 по восточному поясному времени.

Где смотреть Nintendo Direct, июнь 2023 г.

Если вы заинтересованы в просмотре последней версии Nintendo Direct, Nintendo проведет ее трансляцию по адресу Домашняя страница, YouTube, И дергаться.

Хотя мы не будем вести трансляцию на IGN, команда голосового чата Nintendo проведет пре-шоу перед прямой трансляцией, которая начнется в 6:40 по тихоокеанскому времени / 9:40 по восточному времени / 14:40 по тихоокеанскому времени. это вечеринка, которую показывали во время прямой трансляции, а Nintendo Direct рухнула сразу после трансляции.

Чего ожидать от Nintendo Direct в июне 2023 г.

Мы мало что знаем о сюрпризах, которые Nintendo приготовила для нас завтра, но было подтверждено, что Nintendo Direct представит «примерно 40 минут информации, посвященной в основном играм для Nintendo Switch, которые выйдут в этом году, включая новые подробности о Pikmin 4».

Pikmin 4 должен выйти 21 июля 2023 года, так что ожидайте свежего взгляда на игровой процесс первой основной игры Pikmin после Pikmin 4 2013 года.

Что касается того, что может появиться в Nintendo Direct, возможно, пришло время объявить о долгожданных переизданиях The Legend of Zelda: The Wind Waker и/или Twilight Princess, особенно сейчас, когда The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom был в дикой природе больше месяца назад. Возможно, пришло время объявить DLC для Tears of the Kingdom, но это может быть слишком рано, так как многие люди все еще работают над масштабной игрой, которую мы назвали шедевром.

Линк и Зельда также провели много времени в центре внимания сцены видеоигр Nintendo, и, возможно, им пора уйти и освободить место для возвращения Марио. Благодаря огромному успеху Super Mario Bros. И не имея основной игры Mario со времен Super Mario Odyssey 2017 года, эта Nintendo Direct станет отличной приветственной вечеринкой для лучшего сантехника в бизнесе.

Есть ли шанс, что в этот праздник мы сможем сыграть в новую 2D- или 3D-игру про Марио, которая воспроизведет 1-2 хита 2017 года The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey? Мы узнаем достаточно скоро!

Metroid Prime 4 также уже некоторое время не работает, и это будет очень захватывающее объявление сразу после выхода Metroid Prime Remastered ранее в этом году! В это сложно поверить, но Metroid Prime 4 впервые был анонсирован еще в 2017 году.

Что-то, связанное с покемонами, также может быть в планах, поскольку мы так мало знаем о расширениях для Pokemon Scarlet и Violet и (как и я!) Надеемся, что старые игры Pokemon, такие как Pokemon Red, Blue и Yellow, появятся на Nintendo Switch Online.

Кроме того, было бы упущением, если бы мы не упомянули Hollow Knight: Silksong и Mother 3, потому что эти две игры всегда являются одними из самых востребованных в Nintendo Directs!

