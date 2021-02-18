Nintendo Direct: Splatoon 3, Skyward Sword и другие трейлеры для просмотра

Super Mario 3D World был запущен на прошлой неделе, так что же ждет владельцев Switch? Много. В среду Nintendo анонсировала план развития Switch на следующие шесть месяцев, поток анонсов новых игр с двумя основными названиями. Во-первых, ремастеринг Легенда о Zelda: Skyward Саиф Он нажмет клавишу 15 июля. Во-вторых , Анонсирован Splatoon 3 Но в отличие от всего остального в Nintendo Direct в среду, он выйдет в следующем году. Не обошлось и в шоу с Марио. Марио Гольф Супер РашТретий гольф-тур сантехника начнется 25 июня.
Вы можете пересмотреть Nintendo Direct в течение полных 50 минут на YouTube. Здесь. Прокрутите вниз, чтобы увидеть все большие трейлеры по ключевому слову.
Легенда о Zelda: Skyward Sword HD
Skyward Sword был первоначально выпущен на Wii в 2011 году и выйдет в июле на Switch с измененными элементами управления Joy-Con в движении, в которых контроллеры превращаются в меч и щит. Не волнуйтесь: вы можете просто играть по старинке, с кнопками.
Splatoon 3
Неуклюжий Splatoon 3 появится на Switch в следующем году. Это был последний анонс презентации и единственная игра, которая выйдет в следующем году.
Марио Гольф Супер Раш
Третье спортивное приключение Марио на Switch после тенниса и Олимпийских игр с Соником – это Mario Golf Super Rush. Он будет запущен в июне.
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