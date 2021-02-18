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Nintendo Direct: Splatoon 3, Skyward Sword и другие трейлеры для просмотра

18 февраля, 2021
Artem Sokolov

Sword Sword переходит на Switch.

Nintendo

Super Mario 3D World был запущен на прошлой неделе, так что же ждет владельцев Switch? Много. В среду Nintendo анонсировала план развития Switch на следующие шесть месяцев, поток анонсов новых игр с двумя основными названиями. Во-первых, ремастеринг Легенда о Zelda: Skyward Саиф Он нажмет клавишу 15 июля. Во-вторых , Анонсирован Splatoon 3 Но в отличие от всего остального в Nintendo Direct в среду, он выйдет в следующем году. Не обошлось и в шоу с Марио. Марио Гольф Супер РашТретий гольф-тур сантехника начнется 25 июня.

Вы можете пересмотреть Nintendo Direct в течение полных 50 минут на YouTube. Здесь. Прокрутите вниз, чтобы увидеть все большие трейлеры по ключевому слову.


А теперь играй:
Смотри:

Все новые трейлеры были анонсированы в последнем выпуске Nintendo …


18:25

Легенда о Zelda: Skyward Sword HD

Skyward Sword был первоначально выпущен на Wii в 2011 году и выйдет в июле на Switch с измененными элементами управления Joy-Con в движении, в которых контроллеры превращаются в меч и щит. Не волнуйтесь: вы можете просто играть по старинке, с кнопками.

Splatoon 3

Неуклюжий Splatoon 3 появится на Switch в следующем году. Это был последний анонс презентации и единственная игра, которая выйдет в следующем году.

Марио Гольф Супер Раш

Третье спортивное приключение Марио на Switch после тенниса и Олимпийских игр с Соником – это Mario Golf Super Rush. Он будет запущен в июне.


А теперь играй:
Смотри:

Откройте для себя трейлер Mario Golf Super Rush


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