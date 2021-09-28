Tech

Nintendo Insider представляет новые игры для N64 на Nintendo Switch Online

28 сентября, 2021
Artem Sokolov

Надежный инсайдер Nintendo подразнил несколько новых игр для Nintendo 64, которые появятся на Nintendo Switch Online в будущем. Хотя сама Nintendo уже имеет Выявлена ​​первая волна игр N64 Придя на платформу где-то в октябре, этот обеспокоенный инсайдер теперь дал нам лучшее представление о том, какие игры могут появиться в сервисе в ближайшие месяцы.

Согласно утечке под названием Zippo, Nintendo Switch Online добавит в сервис ряд игр от разработчика Rare в будущем. Для тех, кто был с Nintendo 64 на пике популярности, Rare была одной из самых известных студий, делавших игры для консоли. Таким образом, информация о том, что ряд игр от студии может появиться на Nintendo Switch Online, в некоторой степени предрешена.

на основе файла Статьи От Zippo говорят, что Диди Конг Гонки А также инстинкт убийцы Есть несколько конкретных редких игр, о которых было сказано, что они отправятся на Nintendo Switch Online. Диди Конг Гонки Это редкая популярная гоночная игра, в которой фигурирует главный герой Donkey Kong и дала игрокам возможность проходить несколько этапов по суше, воздуху или воде. инстинкт убийцы Таким образом, это файтинг, появившийся на нескольких платформах в девяностых годах. Версия игры, разработанная Rare для Nintendo 64, была известна как Золотой инстинкт убийцы, также присутствовал на редкое повторное إعادة для Xbox One еще в 2015 году.

Хотя эти две рассматриваемые игры еще не подтверждены для Nintendo Switch Online, это одна редкая игра. Обязательно приеду в сервис из Банджо Казуи. Хотя популярная игровая платформа не войдет в первую волну игр, которые появятся на Nintendo Switch Online в октябре, сама Nintendo заявила, что это произойдет позже.

READ  LG подтвердила список телефонов, которые получат Android 12 и Android 13

В целом, Zippo также предполагает, что эти три игры станут лишь первыми из многих редких игр, которые попадут в вертикаль Nintendo 64 от Nintendo Switch Online. Хотя нам может потребоваться немного времени, чтобы увидеть, произойдет ли это, учитывая известность Rare как студии с N64, кажется лишь вопросом времени, когда ряд классических проектов от компании станет доступным для игры через службы подписки Nintendo.

Что вы думаете об этих потенциальных новых дополнениях к Nintendo Switch Online? Сообщите мне свою реакцию в комментариях или в Twitter по адресу Заслуживающий доверия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *