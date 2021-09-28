Nintendo Insider представляет новые игры для N64 на Nintendo Switch Online

Надежный инсайдер Nintendo подразнил несколько новых игр для Nintendo 64, которые появятся на Nintendo Switch Online в будущем. Хотя сама Nintendo уже имеет Выявлена ​​первая волна игр N64 Придя на платформу где-то в октябре, этот обеспокоенный инсайдер теперь дал нам лучшее представление о том, какие игры могут появиться в сервисе в ближайшие месяцы.

Согласно утечке под названием Zippo, Nintendo Switch Online добавит в сервис ряд игр от разработчика Rare в будущем. Для тех, кто был с Nintendo 64 на пике популярности, Rare была одной из самых известных студий, делавших игры для консоли. Таким образом, информация о том, что ряд игр от студии может появиться на Nintendo Switch Online, в некоторой степени предрешена.

на основе файла Статьи От Zippo говорят, что Диди Конг Гонки А также инстинкт убийцы Есть несколько конкретных редких игр, о которых было сказано, что они отправятся на Nintendo Switch Online. Диди Конг Гонки Это редкая популярная гоночная игра, в которой фигурирует главный герой Donkey Kong и дала игрокам возможность проходить несколько этапов по суше, воздуху или воде. инстинкт убийцы Таким образом, это файтинг, появившийся на нескольких платформах в девяностых годах. Версия игры, разработанная Rare для Nintendo 64, была известна как Золотой инстинкт убийцы, также присутствовал на редкое повторное إعادة для Xbox One еще в 2015 году.

Хотя эти две рассматриваемые игры еще не подтверждены для Nintendo Switch Online, это одна редкая игра. Обязательно приеду в сервис из Банджо Казуи. Хотя популярная игровая платформа не войдет в первую волну игр, которые появятся на Nintendo Switch Online в октябре, сама Nintendo заявила, что это произойдет позже.

В целом, Zippo также предполагает, что эти три игры станут лишь первыми из многих редких игр, которые попадут в вертикаль Nintendo 64 от Nintendo Switch Online. Хотя нам может потребоваться немного времени, чтобы увидеть, произойдет ли это, учитывая известность Rare как студии с N64, кажется лишь вопросом времени, когда ряд классических проектов от компании станет доступным для игры через службы подписки Nintendo.

Что вы думаете об этих потенциальных новых дополнениях к Nintendo Switch Online? Сообщите мне свою реакцию в комментариях или в Twitter по адресу Заслуживающий доверия.