Nintendo Switch теперь позволяет упорядочивать игры по папкам

снимок экрана : нинтендо

Nintendo Switch была выпущена пять лет назад, и поскольку это очень хорошая система с несколькими очень хорошими играми, большинство из нас потратили это время на то, чтобы полностью собрать библиотеку программного обеспечения. Если ваш стал настолько большим, что становится больше Трудно управлять в 2022 году В последнем обновлении прошивки консоли есть кое-что, что может помочь.

Версия 14.0.0 была недавно выпущена Nintendo, и хотя в нее добавлены некоторые аудиоэлементы Bluetooth, основным моментом является введение групп, нового способа организации домашнего экрана консоли. Раньше ваши последние сыгранные игры были выстроены в одну горизонтальную линию, и это было практически все, что Switch мог сделать.

Однако теперь пользователи могут группировать свои игры в папки по своему усмотрению, а затем называть их как угодно. Это функция, которую часто требуют пользователи Годы Теперь, здесь и сейчас, любой, у кого достаточно игр для этого, обнаружит, что может создавать до 100 различных комбинаций, а внутри каждой хранить до 200 игр.

здесь Официальные примечания к патчу Nintendo Для рекламы групп:

Версия 14.0.0 (выпущена 21 марта 2022 г.) Функция «Группы» добавлена ​​в список «Все программы». — Теперь вы можете создавать группы программ, чтобы упорядочить названия программ. Создание групп для разных типов игр, для разработчиков или чего-то еще, что вы хотите организовать, может упростить поиск нужного приложения. Можно создать до 100 групп с максимальным количеством адресов 200 в группе. — кнопку для перехода к экрану «Все программы» n отображается только в том случае, если в системе имеется 13 или более символов названия программы.

Вот как они работают. Сначала вы создаете группу:

снимок экрана : нинтендо

Затем вы выбираете игры, которые хотите включить:

снимок экрана : нинтендо

После того, как вы сделаете свой выбор, вы можете настроить порядок, в котором они появляются:

снимок экрана : нинтендо

Затем я назвал группу:

снимок экрана : нинтендо

А теперь ты У вас есть набор игр:

снимок экрана : нинтендо

Именно так такие устройства, как смартфоны, работают уже более десяти лет, но Эй, лучше получить это в 2022 году, чем не иметь никогда.