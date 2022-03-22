Nintendo Switch теперь позволяет упорядочивать игры по папкам

Nintendo Switch была выпущена пять лет назад, и поскольку это очень хорошая система с несколькими очень хорошими играми, большинство из нас потратили это время на то, чтобы полностью собрать библиотеку программного обеспечения. Если ваш стал настолько большим, что становится больше Трудно управлять в 2022 годуВ последнем обновлении прошивки консоли есть кое-что, что может помочь.
Версия 14.0.0 была недавно выпущена Nintendo, и хотя в нее добавлены некоторые аудиоэлементы Bluetooth, основным моментом является введение групп, нового способа организации домашнего экрана консоли. Раньше ваши последние сыгранные игры были выстроены в одну горизонтальную линию, и это было практически все, что Switch мог сделать.
Однако теперь пользователи могут группировать свои игры в папки по своему усмотрению, а затем называть их как угодно. Это функция, которую часто требуют пользователи Годы Теперь, здесь и сейчас, любой, у кого достаточно игр для этого, обнаружит, что может создавать до 100 различных комбинаций, а внутри каждой хранить до 200 игр.
здесь Официальные примечания к патчу Nintendo Для рекламы групп:
Версия 14.0.0 (выпущена 21 марта 2022 г.)
Функция «Группы» добавлена в список «Все программы».
— Теперь вы можете создавать группы программ, чтобы упорядочить названия программ.
Создание групп для разных типов игр, для разработчиков или чего-то еще, что вы хотите организовать, может упростить поиск нужного приложения. Можно создать до 100 групп с максимальным количеством адресов 200 в группе.
— кнопку для перехода к экрану «Все программы»n отображается только в том случае, если в системе имеется 13 или более символов названия программы.
Вот как они работают. Сначала вы создаете группу:
Затем вы выбираете игры, которые хотите включить:
После того, как вы сделаете свой выбор, вы можете настроить порядок, в котором они появляются:
Затем я назвал группу:
А теперь ты У вас есть набор игр:
Именно так такие устройства, как смартфоны, работают уже более десяти лет, но Эй, лучше получить это в 2022 году, чем не иметь никогда.
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