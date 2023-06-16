Nintendo Switch Online добавляет Fire Emblem в качестве новой игры GBA

В библиотеке Game Boy Advance появилась следующая игра. Нинтендо Переключатель Онлайн, а Nintendo добавит Fire Emblem в сервис через несколько дней. Он будет доступен 22 июня 2023 года.

Игра GBA, также известная как Fire Emblem: The Blazing Blade, будет доступна тем, кто входит в категорию пакетов расширения для Nintendo Switch Online. У нас есть информация об этом ниже.

Со всеми ожесточенными тактическими битвами и богатым повествованием, наполненным интригами, которыми известна серия, Fire Emblem стала первой частью серии, выпущенной за пределами Японии. Кроме того, это также ознаменовало дебют главной героини Лин, которую вы, возможно, знаете как Blazing Emblem из Fire Emblem Engage! В Fire Emblem народ Ликии находится на грани войны после столетий мира. Беспорядки нарастают, дворянские дома замышляют предательство, союзники становятся врагами, а армии готовятся к битве… и все это время темная фигура управляет империями из тени. Теперь Лин вместе с Эливудом и Гектором должны собрать свою армию для борьбы с силами, которые уничтожат все, что им дорого, до того, как мир сгорит дотла. По ходу сюжета вы будете собирать героев на свою сторону, тренировать их, чтобы они преуспели в обращении с широким спектром оружия и классов, а также оттачивать их навыки на поле боя. В бою разработайте стратегию действий на различных ландшафтах и ​​в различных условиях. Затем возьмите на себя командование полем и приведите свои подразделения к победе, достигнув определенных целей. Но имейте в виду: в этой игре Fire Emblem, если ваши солдаты встретят свой конец, они исчезнут навсегда.

Посмотрите трейлер Fire Emblem для Nintendo Switch Online ниже.

Обратите внимание, что Япония также получает Fire Emblem: The Binding Blade для Nintendo Switch Online. Вот трейлер, показывающий обе игры для региона:

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