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Nintendo Switch Online Surprise дает подписчикам дополнительные преимущества

23 октября, 2022
Artem Sokolov

Пользователи Nintendo Switch, которые уже подписались на первую версию онлайн-сервиса Nintendo, Nintendo Switch Online + Expansion Pack Option, скоро получат дополнительные привилегии. Эти ограниченные по времени предложения, объявленные Nintendo на этой неделе, являются неожиданным дополнением к преимуществам, уже включенным в сервис, и начнут действовать с 1 ноября. Он включает в себя вдвое больше золотых очков, потраченных на соответствующие игры и загружаемый контент, а также некоторые жетоны эпохи Nintendo 64.

Как и в случае с некоторыми из этих объявлений, игроки впервые узнали об этих дополнительных привилегиях через некоторые сообщения на веб-сайте Nintendo Japan, но позже преимущества были подтверждены и для других регионов. Например, аккаунт Nintendo of America в Твиттере написал об этом в эти выходные, чтобы подтвердить франшизы и когда они начнутся. В этом твите также представлен предварительный просмотр значков Nintendo 64, которые появятся в ноябре и включают в себя такие вещи, как консоль и сама консоль, Mario Kart, Star Fox, Kirby и другие запоминающиеся персонажи и игры.

Nintendo не уточнила, как будут выглядеть «подходящие цифровые игры или загружаемый контент», поэтому мы пока не знаем, к чему относится эта сделка, а к чему нет. Тем не менее, Nintendo готовит ряд примечательных релизов, поэтому есть большая вероятность, что подписчики смогут получить в два раза больше золотых очков за такие покупки, как Байонетта 3, Меч Покемонов, И Покемон Щит.

Эта функция также доступна в Великобритании. Эта акция Пользователи сказали, что они будут получать двойные золотые очки за все покупки в Nintendo eShop, а не только за некоторые. Но опять же, если есть что-то новое, что вы думаете о покупке в интернет-магазине, вам, вероятно, не нужно беспокоиться об этом с точки зрения приемлемости.

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Хотя эти привилегии позиционируются как временные привилегии, они действуют уже давно. Срок их действия не истечет до 31 января, и, надеюсь, они будут заменены чем-то после истечения срока их действия, чтобы дать подписчикам Nintendo Switch Online + Expansion Pack дополнительные преимущества.

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