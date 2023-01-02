Nissan терпит убытки в размере $687 млн, поскольку продает российский бизнес за один евро

Логотип Nissan загорается на прототипе полностью электрического кроссовера Ariya. Высокопроизводительный Nissan Z Proto отражается на решетке радиатора автомобиля, а на заднем плане виднеется обновленный внедорожник Nissan Pathfinder.

Ниссан Мотор Ко., Лтд. Во вторник компания заявила, что передаст свой бизнес в России государственной компании за 1 евро (0,97 доллара США), понеся убытки в размере около 687 миллионов долларов и покинув страну через несколько месяцев после того, как была вынуждена остановить там производство.

Японская компания заявила, что передаст свою долю в Nissan Manufacturing Russia государственной компании НАМИ. Министерство промышленности и торговли России заявило, что сделка даст Nissan право выкупить компанию в течение шести лет.

Сделка делает Nissan последней крупной компанией, покинувшей Россию после того, как в феврале Москва направила в Украину десятки тысяч своих солдат. Это также отражает действия крупнейшего акционера Nissan, французского автопроизводителя. Рено которая в мае продала контрольный пакет акций российского автопроизводителя АвтоВАЗ российскому инвестору.

Министерство заявило, что продажа НАМИ будет включать в себя производственные и исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

Nissan заявил, что ожидает чрезвычайного убытка в размере около 100 миллиардов иен (687 миллионов долларов), но сохранил свой прогноз прибыли на финансовый год, заканчивающийся в марте.

Nissan приостановил производство на своем заводе в Санкт-Петербурге в марте из-за сбоев в цепочке поставок. Она добавила, что с тех пор компания и ее местное подразделение следят за ситуацией. Но в Nissan заявили, что у них «нет видения» изменений во внешней среде, что и послужило причиной их решения уйти.

Младший партнер Альянса Мицубиси Моторс Корпорейшн Газета Nikkei сообщила, что также рассматривает возможность ухода из России. Представитель Mitsubishi сказал, что еще ничего не решено.

Выход происходит, когда Nissan приступает к серьезным изменениям в своих отношениях с Renault. В понедельник они заявили, что ведут переговоры о будущем своего альянса, в том числе о рассмотрении Nissan возможности инвестирования в новое предприятие Renault по производству электромобилей.

Эти переговоры, которые могут привести к еще большей перезагрузке альянса после задержания давнего исполнительного директора Карлоса Гона в 2018 году, также включали возможность продажи Renault части своего контрольного пакета акций Nissan, сообщили Reuters два человека, знакомые с ходом переговоров. .

Сообщается, что Renault продала свою долю в АвтоВАЗе за 1 рубль (0,02 доллара).

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в своем заявлении заявил, что сделка с Nissan «имела большое значение для отрасли».